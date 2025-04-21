Стала известна дата прощания с Папой Римским

Тело Папы Римского находится в соборе Святого Петра
новость из сюжетаУмер Папа Римский Франциск
Прощальная церемония по случаю кончины Папы Римского Франциска состоится в соборе Святого Петра в Ватикане не позднее среды, 23 апреля. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera
«Со среды тело будет находиться в соборе Святого Петра, где верующие смогут отдать ему дань уважения», — рассказало издание. Там уточнили, что там же состоится прощальная церемония с понтификом.
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