Стала известна дата прощания с Папой Римским

Прощальная церемония с Папой Римским состоится 23 апреля в соборе Святого Петра
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Тело Папы Римского находится в соборе Святого Петра
Тело Папы Римского находится в соборе Святого Петра Фото:
новость из сюжета
Умер Папа Римский Франциск

Прощальная церемония по случаю кончины Папы Римского Франциска состоится в соборе Святого Петра в Ватикане не позднее среды, 23 апреля. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera

«Со среды тело будет находиться в соборе Святого Петра, где верующие смогут отдать ему дань уважения», — рассказало издание. Там уточнили, что там же состоится прощальная церемония с понтификом.

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Прощальная церемония по случаю кончины Папы Римского Франциска состоится в соборе Святого Петра в Ватикане не позднее среды, 23 апреля. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera «Со среды тело будет находиться в соборе Святого Петра, где верующие смогут отдать ему дань уважения», — рассказало издание. Там уточнили, что там же состоится прощальная церемония с понтификом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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