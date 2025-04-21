Проекты из ХМАО стали лауреатами на Всероссийской премии «Служение»

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Четыре проекта из ХМАО стали призерами Всероссийской премии «Служение»
Четыре проекта из ХМАО стали призерами Всероссийской премии «Служение» Фото:

Четыре проекта из ХМАО стали призерами Всероссийской премии «Служение». Об этом объявили во время онлайн-трансляции церемонии награждения

«В номинации „Прямой разговор — доверие к власти“ занимает 2 место проект команды города Урая „Радио город“», — объявил гендиректор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский. Награду принял мэр города Тимур Закирзянов.

Нефтеюганский район также занял второе место со своим проектом «Социальное партнерство, как вектор развития муниципального образования» в номинации «Укрепляя партнерство — расширяем возможности». В этой же номинации третье место занял проект из Ханты-Мансийска «Развитие креативных индустрий, как способ привлечения инвестиций в экономику».  В номинации «Мужество и героизм — на благо служения Родине» лауреатом объявили Когалымский проект Натальи Остапенко «Сердце отдаю людям».

Ранее URA.RU писало, что ХМАО стал одним из лидеров среди российских регионов по числу проектов, вошедших в список финалистов II Всероссийской муниципальной премии «Служение». Тогда в финал вышли четыре проекта из ХМАО: «Социальное партнерство как вектор развития муниципального образования», «Радио город», «Развитие креативных индустрий как способ привлечения инвестиций в экономику» и «Сердце отдаю людям».

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Четыре проекта из ХМАО стали призерами Всероссийской премии «Служение». Об этом объявили во время онлайн-трансляции церемонии награждения «В номинации „Прямой разговор — доверие к власти“ занимает 2 место проект команды города Урая „Радио город“», — объявил гендиректор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский. Награду принял мэр города Тимур Закирзянов. Нефтеюганский район также занял второе место со своим проектом «Социальное партнерство, как вектор развития муниципального образования» в номинации «Укрепляя партнерство — расширяем возможности». В этой же номинации третье место занял проект из Ханты-Мансийска «Развитие креативных индустрий, как способ привлечения инвестиций в экономику».  В номинации «Мужество и героизм — на благо служения Родине» лауреатом объявили Когалымский проект Натальи Остапенко «Сердце отдаю людям». Ранее URA.RU писало, что ХМАО стал одним из лидеров среди российских регионов по числу проектов, вошедших в список финалистов II Всероссийской муниципальной премии «Служение». Тогда в финал вышли четыре проекта из ХМАО: «Социальное партнерство как вектор развития муниципального образования», «Радио город», «Развитие креативных индустрий как способ привлечения инвестиций в экономику» и «Сердце отдаю людям».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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