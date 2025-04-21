Проекты из ХМАО стали лауреатами на Всероссийской премии «Служение»

Четыре проекта из ХМАО стали призерами Всероссийской премии «Служение». Об этом объявили во время онлайн-трансляции церемонии награждения
«В номинации „Прямой разговор — доверие к власти“ занимает 2 место проект команды города Урая „Радио город“», — объявил гендиректор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский. Награду принял мэр города Тимур Закирзянов.
Нефтеюганский район также занял второе место со своим проектом «Социальное партнерство, как вектор развития муниципального образования» в номинации «Укрепляя партнерство — расширяем возможности». В этой же номинации третье место занял проект из Ханты-Мансийска «Развитие креативных индустрий, как способ привлечения инвестиций в экономику». В номинации «Мужество и героизм — на благо служения Родине» лауреатом объявили Когалымский проект Натальи Остапенко «Сердце отдаю людям».
Ранее URA.RU писало, что ХМАО стал одним из лидеров среди российских регионов по числу проектов, вошедших в список финалистов II Всероссийской муниципальной премии «Служение». Тогда в финал вышли четыре проекта из ХМАО: «Социальное партнерство как вектор развития муниципального образования», «Радио город», «Развитие креативных индустрий как способ привлечения инвестиций в экономику» и «Сердце отдаю людям».
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