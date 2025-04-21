В Роскосмосе рассказали о важных кадровых изменениях

Наблюдательный совет госкорпорации «Роскосмос» одобрил решение о снятии Алексея Варочко с поста генерального директора Центра им. М. В. Хруничева. Об этом сообщила госкорпорация.
«Наблюдательный совет Госкорпорации Роскосмос согласовал освобождение Алексея Варочко от должности генерального директора АО „ГКНПЦ им. М.В.Хруничева“», — написал Роскосмос в своем telegram-канале. Там уточнили, что должность главы Центра имени М.В. Хруничева займет Денис Денискин, ранее находившийся на посту первого заместителя генерального директора предприятия по производству и научно-исследовательской деятельности.
Денискин родился в 1984 году. Он окончил Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана по специальности «Приборы и системы ориентации, стабилизации и навигации». Входит в Федеральный кадровый резерв руководящих работников оборонно-промышленного комплекса. До прихода в Центр Хруничева возглавлял филиал ФГУП «ЦЭНКИ» — «Научно-исследовательский институт прикладной механики имени В.И. Кузнецова».
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