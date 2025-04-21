Трамп: переговоры по украинскому конфликту идут очень хорошо

Трамп сделал заявление о важных шагах по украинскому конфликту
Президент США Дональд Трамп оценил шаги к урегулированию украинскому конфликту, назвав их «очень хорошими». Кроме того, он рассказал, что переговоры с Ираном по ядерному вопросу проходят успешно.
«В течение следующих трех дней я предоставлю полную информацию, но у нас были очень хорошие встречи по Украине, России. У нас были действительно хорошие встречи, кстати, и по Ирану тоже», — сказал он журналистам, кадры с этим транслировали иностранные СМИ.
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