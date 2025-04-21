ВС РФ несколькими днями ранее нанесли удар по сельхозпредприятию в Одесской области, поскольку Киев и западные кураторы пытались скрытно провести там испытания ракетных систем. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что целью атаки был гражданский объект, который использовался в военных целях.
«Там [на сельхозпредприятии в Одесской области] киевские власти вместе с иностранными кураторами и помощниками организовали, пытались организовать не только производство, но и испытание новой ракетной системы. Туда и был нанесен удар. Так это гражданский объект, или нет? Гражданский, но он использовался для военных целей», — сказал Путин посел вручения премии «Служение». Трансляцию вел Кремль в Telegram.
Ранее ВС РФ поразили гостиницу в Одессе, в которой располагались офицеры военной разведки Франции. Также целью атаки были пребывавшие там украинские наемники.
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