Путин объяснил удар ВС РФ по ферме под Одессой испытанием ракетных систем ВСУ

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ВСУ готовились испытать новую ракетную систему, заявил Путин, говоря об ударе по ферме
ВСУ готовились испытать новую ракетную систему, заявил Путин, говоря об ударе по ферме Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ несколькими днями ранее нанесли удар по сельхозпредприятию в Одесской области, поскольку Киев и западные кураторы пытались скрытно провести там испытания ракетных систем. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что целью атаки был гражданский объект, который использовался в военных целях.

«Там [на сельхозпредприятии в Одесской области] киевские власти вместе с иностранными кураторами и помощниками организовали, пытались организовать не только производство, но и испытание новой ракетной системы. Туда и был нанесен удар. Так это гражданский объект, или нет? Гражданский, но он использовался для военных целей», — сказал Путин посел вручения премии «Служение». Трансляцию вел Кремль в Telegram.

Ранее ВС РФ поразили гостиницу в Одессе, в которой располагались офицеры военной разведки Франции. Также целью атаки были пребывавшие там украинские наемники.

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ВС РФ несколькими днями ранее нанесли удар по сельхозпредприятию в Одесской области, поскольку Киев и западные кураторы пытались скрытно провести там испытания ракетных систем. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что целью атаки был гражданский объект, который использовался в военных целях. «Там [на сельхозпредприятии в Одесской области] киевские власти вместе с иностранными кураторами и помощниками организовали, пытались организовать не только производство, но и испытание новой ракетной системы. Туда и был нанесен удар. Так это гражданский объект, или нет? Гражданский, но он использовался для военных целей», — сказал Путин посел вручения премии «Служение». Трансляцию вел Кремль в Telegram. Ранее ВС РФ поразили гостиницу в Одессе, в которой располагались офицеры военной разведки Франции. Также целью атаки были пребывавшие там украинские наемники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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