Невеста Лепса поделилась планами на жизнь после родов

Аврора Киба, которая скоро станет официальной женой певца Григория Лепса, сообщила, что будет делать пластику груди после родов. Недавно у нее заметили округлившийся живот, но девушка заверила, что пока не беремена.
«Грудь планирую сделать после родов», — заявила Киба. Ее слова передает 7дней.ру.
Также 19-летняя Аврора Киба отметила, что в детстве мечтала о пышной свадьбе и ей хотелось бы иметь такие же отношения, как и у ее родителей. Она выразила уверенность в том, что день ее торжества должен надолго запомниться гостям. Свадьба запанирована на лето 2025 года.
Кроме того, сейчас Лепс ездит по гастролям. Он отметил, что отношения со студенткой дорого ему обходятся.
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