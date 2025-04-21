21 апреля 2025

Встречу бойцов ВС РФ и ВСУ в день пасхального перемирия сняли на видео

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Во время пасхального перемирия бойцы России и Украины о чем-то беседовали
Во время пасхального перемирия бойцы России и Украины о чем-то беседовали Фото:
новость из сюжета
Пасхальное перемирие в зоне СВО

Встреча российских и украинских военнослужащих была зафиксирована на видео, снятом в день пасхального перемирия. На поле недавнего боя пересеклись и пообщались эвакуационные группы.  

«В День Воскресения Христова российские и украинские военные на Запорожском фронте активно занимались эвакуацией погибших. В районе Работино произошла встреча двух эвакуационных групп», — говорится в сообщении  telegram-канала «Военкоры Русской весны».

На поле боя одновременно прибыли две эвакуационные группы с целью забрать тела погибших соратников. Беспилотник зафиксировал, как четверо военнослужащих ведут спокойную беседу. После того как обе стороны забрали тела павших, они без конфликтов разошлись.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о 4 900 случаях нарушения пасхального перемирия со стороны вооруженных сил Украины. Согласно данным ведомства, украинские формирования осуществляли артиллерийские обстрелы и наносили удары беспилотниками по территориям Белгородской, Брянской, Курской областей, а также по Крыму. Тем не менее, в дневные часы отмечалось заметное снижение активности боевых действий со стороны противника. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности достижения постоянного перемирия в зоне конфликта, пишет RT.

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Встреча российских и украинских военнослужащих была зафиксирована на видео, снятом в день пасхального перемирия. На поле недавнего боя пересеклись и пообщались эвакуационные группы.   «В День Воскресения Христова российские и украинские военные на Запорожском фронте активно занимались эвакуацией погибших. В районе Работино произошла встреча двух эвакуационных групп», — говорится в сообщении  telegram-канала «Военкоры Русской весны». На поле боя одновременно прибыли две эвакуационные группы с целью забрать тела погибших соратников. Беспилотник зафиксировал, как четверо военнослужащих ведут спокойную беседу. После того как обе стороны забрали тела павших, они без конфликтов разошлись. Министерство обороны Российской Федерации сообщило о 4 900 случаях нарушения пасхального перемирия со стороны вооруженных сил Украины. Согласно данным ведомства, украинские формирования осуществляли артиллерийские обстрелы и наносили удары беспилотниками по территориям Белгородской, Брянской, Курской областей, а также по Крыму. Тем не менее, в дневные часы отмечалось заметное снижение активности боевых действий со стороны противника. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности достижения постоянного перемирия в зоне конфликта, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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