Глава украинской епархии примет участие в выборе нового Папы Римского

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Украинский Микола Бычок будет участвовать в выборах Папы Римского
Украинский Микола Бычок будет участвовать в выборах Папы Римского Фото:

Глава украинской греко-католической епархии в Австралии Микола Бычок впервые в истории примет участие в выборах нового Папы Римского. Об этом сообщает пресс-служба Ватикана.

«BYCHOK Card. Mykola, C.SS.R. 13-02-1980», — указано на сайте пресс-службы Ватикана. Микола Бычок был назначен на свою текущую должность в 2020 году, с тех пор он активно занимается развитием греко-католической общины в Австралии.

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Глава украинской греко-католической епархии в Австралии Микола Бычок впервые в истории примет участие в выборах нового Папы Римского. Об этом сообщает пресс-служба Ватикана. «BYCHOK Card. Mykola, C.SS.R. 13-02-1980», — указано на сайте пресс-службы Ватикана. Микола Бычок был назначен на свою текущую должность в 2020 году, с тех пор он активно занимается развитием греко-католической общины в Австралии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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