Глава украинской епархии примет участие в выборе нового Папы Римского

Украинский Микола Бычок будет участвовать в выборах Папы Римского
Глава украинской греко-католической епархии в Австралии Микола Бычок впервые в истории примет участие в выборах нового Папы Римского. Об этом сообщает пресс-служба Ватикана.
«BYCHOK Card. Mykola, C.SS.R. 13-02-1980», — указано на сайте пресс-службы Ватикана. Микола Бычок был назначен на свою текущую должность в 2020 году, с тех пор он активно занимается развитием греко-католической общины в Австралии.
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