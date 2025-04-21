21 апреля 2025

В ХМАО в пожаре в дачном кооперативе погиб подросток

© Служба новостей «URA.RU»
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В дачном поселке в Сургуте на пожаре погиб подросток
В дачном поселке в Сургуте на пожаре погиб подросток Фото:

В Сургуте (ХМАО) в дачном поселке произошел пожар, в котором двое детей пострадали. Один из них скончался в больнице.

«По прибытию первых подразделений пожарной охраны горения и задымления не наблюдалось. Сотрудниками МЧС России двое пострадавших детей переданы в карету скорой помощи. К сожалению, позже медики констатировали смерть одного из них», — сообщили в окружном ведомстве.

Пожар произошел в СОТ «Виктория». К тушению привлекли 26 сотрудников и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России 14 сотрудников и 4 единицы техники. В результате повреждена электропроводка, закопчен предбанник. Причина возгорания устанавливается.

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В Сургуте (ХМАО) в дачном поселке произошел пожар, в котором двое детей пострадали. Один из них скончался в больнице. «По прибытию первых подразделений пожарной охраны горения и задымления не наблюдалось. Сотрудниками МЧС России двое пострадавших детей переданы в карету скорой помощи. К сожалению, позже медики констатировали смерть одного из них», — сообщили в окружном ведомстве. Пожар произошел в СОТ «Виктория». К тушению привлекли 26 сотрудников и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России 14 сотрудников и 4 единицы техники. В результате повреждена электропроводка, закопчен предбанник. Причина возгорания устанавливается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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