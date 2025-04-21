В ХМАО в пожаре в дачном кооперативе погиб подросток

В Сургуте (ХМАО) в дачном поселке произошел пожар, в котором двое детей пострадали. Один из них скончался в больнице.
«По прибытию первых подразделений пожарной охраны горения и задымления не наблюдалось. Сотрудниками МЧС России двое пострадавших детей переданы в карету скорой помощи. К сожалению, позже медики констатировали смерть одного из них», — сообщили в окружном ведомстве.
Пожар произошел в СОТ «Виктория». К тушению привлекли 26 сотрудников и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России 14 сотрудников и 4 единицы техники. В результате повреждена электропроводка, закопчен предбанник. Причина возгорания устанавливается.
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