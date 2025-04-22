ВХ: российские силы поразили важный объект в Одессе уникальным дроном

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Дроны ВС РФ ударили по Одессе
Дроны ВС РФ ударили по Одессе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Одессе произошел массированный удар российскими дронами-камикадзе «Герань» по производственным мощностям государственного предприятия «НИИ Шторм». Оно занимает ключевую роль в системе обеспечения радиоэлектронных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«По Одессе был нанесен массированный удар дронами „Герань“. Но это не рядовая атака, а кое-что необычное», — сообщает telegram-канал «Военная Хроника». Согласно информации, перед ударом над городом был замечен, предположительно, разведывательный дрон, который в течение почти часа кружил над Одессой.

«Герани» использовали тактику роя: распределение внимания, перераспределение целей и точечные заходы на объекты, отмечает «Военная Хроника». Кроме того, по данным зарубежных экспертов, в этой атаке использовались дроны с новыми двигателями, что позволило увеличить скорость на последнем участке полета на 20-25%, значительно повышая шансы на успешное поражение целей.

Ранее российские дроны уже наносили удары по ключевым объектам на территории Украины, в том числе по предприятиям в Киеве, где в результате атак возникали масштабные пожары. В то же время в последние недели фиксируется рост числа атак украинских беспилотников на российские регионы.

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В Одессе произошел массированный удар российскими дронами-камикадзе «Герань» по производственным мощностям государственного предприятия «НИИ Шторм». Оно занимает ключевую роль в системе обеспечения радиоэлектронных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ). «По Одессе был нанесен массированный удар дронами „Герань“. Но это не рядовая атака, а кое-что необычное», — сообщает telegram-канал «Военная Хроника». Согласно информации, перед ударом над городом был замечен, предположительно, разведывательный дрон, который в течение почти часа кружил над Одессой. «Герани» использовали тактику роя: распределение внимания, перераспределение целей и точечные заходы на объекты, отмечает «Военная Хроника». Кроме того, по данным зарубежных экспертов, в этой атаке использовались дроны с новыми двигателями, что позволило увеличить скорость на последнем участке полета на 20-25%, значительно повышая шансы на успешное поражение целей. Ранее российские дроны уже наносили удары по ключевым объектам на территории Украины, в том числе по предприятиям в Киеве, где в результате атак возникали масштабные пожары. В то же время в последние недели фиксируется рост числа атак украинских беспилотников на российские регионы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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