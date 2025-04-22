Украина продолжает закупать российский газ, который поступает в страну через трубопровод «Турецкий поток» в страны Восточной Европы. Об этом сообщил первый заместитель главы энергетического комитета Верховной рады Украины Алексей Кучеренко.
«Мы точно покупаем российский газ, который поступает через „Турецкий поток“ и идет, например, в Сербию, в Венгрию. Происхождение молекул мы не можем определить», — заявил Кучеренко в интервью украинскому telegram-каналу «Политика страны». При этом он отметил, что Европа функционирует как единый газовый рынок, и точное происхождение газа невозможно определить.
В настоящее время Украина в основном закупает газ у стран Евросоюза. Недавно Киев впервые официально получил первую партию сжиженного природного газа из США, но этого объема было недостаточно для удовлетворения всех потребностей. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар признал, что на Украину все же поступает российский газ, несмотря на то, что формально Киев закупает его у европейских трейдеров. Таким образом, несмотря на заявления о полном отказе от российского топлива, Украина продолжает зависеть от него, приобретая через посредников по завышенным ценам.
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