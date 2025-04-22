На девятом километре автодороги Заводоуковск — Упорово (является частью трассы Тюмень — Омск) столкнулись две иномарки. В результате ДТП скончалась женщина, которая управляла одним из автомобилей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
«На девятом километре автодороги Заводоуковск — Упорово произошло столкновение двух автомобилей: Hyundai Solaris и Ria Rio. В результате ДТП последняя загорелась. Женщина, управлявшая Hyundai, скончалась», — пояснили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
Там добавили, что в результате аварии также пострадали еще два человека. Им оказывается медицинская помощь. Предварительно, ДТП произошло из-за того, что один из водителей выехал на полосу встречного движения.
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