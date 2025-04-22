На трассе Тюмень — Омск произошла смертельная авария. Видео

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В результате ДТП погибла женщина, управлявшая одним из автомобилей
В результате ДТП погибла женщина, управлявшая одним из автомобилей Фото:

На девятом километре автодороги Заводоуковск — Упорово (является частью трассы Тюмень — Омск) столкнулись две иномарки. В результате ДТП скончалась женщина, которая управляла одним из автомобилей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

«На девятом километре автодороги Заводоуковск — Упорово произошло столкновение двух автомобилей: Hyundai Solaris и Ria Rio. В результате ДТП последняя загорелась. Женщина, управлявшая Hyundai, скончалась», — пояснили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Там добавили, что в результате аварии также пострадали еще два человека. Им оказывается медицинская помощь. Предварительно, ДТП произошло из-за того, что один из водителей выехал на полосу встречного движения.

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На девятом километре автодороги Заводоуковск — Упорово (является частью трассы Тюмень — Омск) столкнулись две иномарки. В результате ДТП скончалась женщина, которая управляла одним из автомобилей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции. «На девятом километре автодороги Заводоуковск — Упорово произошло столкновение двух автомобилей: Hyundai Solaris и Ria Rio. В результате ДТП последняя загорелась. Женщина, управлявшая Hyundai, скончалась», — пояснили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Там добавили, что в результате аварии также пострадали еще два человека. Им оказывается медицинская помощь. Предварительно, ДТП произошло из-за того, что один из водителей выехал на полосу встречного движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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