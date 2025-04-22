В Тюмени отремонтируют переход через ж/д пути и сделают лифты за 70 миллионов рублей

В Тюмени отремонтируют переход через железнодорожную дорогу в створе улицы Мориса Тореза и сделают подъемные платформы для инвалидов. На эти цели потратят 70 миллионов рублей. Такая информация указана на портале госзакупок.
«Выполнение работ по капитальному ремонту надземного пешеходного перехода через железнодорожную магистраль в створе улицы Мориса Тореза с устройством вертикальных подъемных платформ для маломобильных групп граждан. Начальная цена — 72 872 988 рублей», — указано в документации к закупке.
Лифты будут предназначены для беспрепятственного доступа инвалидов на переход. Работы должны быть выполнены до 15 октября.
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