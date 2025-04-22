В Тюмени отремонтируют переход через ж/д пути и сделают лифты за 70 миллионов рублей

В Тюмени возле перехода через ж/д пути на Мориса Тореза сделают лифты
© Служба новостей «URA.RU»
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Для инвалидов оборудуют лифты
Для инвалидов оборудуют лифты Фото:

В Тюмени отремонтируют переход через железнодорожную дорогу в створе улицы Мориса Тореза и сделают подъемные платформы для инвалидов. На эти цели потратят 70 миллионов рублей. Такая информация указана на портале госзакупок.

«Выполнение работ по капитальному ремонту надземного пешеходного перехода через железнодорожную магистраль в створе улицы Мориса Тореза с устройством вертикальных подъемных платформ для маломобильных групп граждан. Начальная цена — 72 872 988 рублей», — указано в документации к закупке.

Лифты будут предназначены для беспрепятственного доступа инвалидов на переход. Работы должны быть выполнены до 15 октября.

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В Тюмени отремонтируют переход через железнодорожную дорогу в створе улицы Мориса Тореза и сделают подъемные платформы для инвалидов. На эти цели потратят 70 миллионов рублей. Такая информация указана на портале госзакупок. «Выполнение работ по капитальному ремонту надземного пешеходного перехода через железнодорожную магистраль в створе улицы Мориса Тореза с устройством вертикальных подъемных платформ для маломобильных групп граждан. Начальная цена — 72 872 988 рублей», — указано в документации к закупке. Лифты будут предназначены для беспрепятственного доступа инвалидов на переход. Работы должны быть выполнены до 15 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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