Директор курганского завода Тихомиров собирается стать депутатом облдумы

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Создатель пружинного завода в курганском округе хочет стать депутатом облдумы
Создатель пружинного завода в курганском округе хочет стать депутатом облдумы Фото:

Директор пружинно-навивочного завода в селе Мартыновка Сафакулевского округа (Курганская область) Владимир Тихомиров намерен побороться за мандат депутата областной думы. Он подал заявку на участие в праймериз «Единой России».

«Я член местного политсовета партии „Единая Россия“, директор пружинно-навивочного завода, депутат Думы Сафакулевского муниципального округа. Работаю над созданием рабочих мест, развитием предпринимательства и решением проблем местных жителей», — рассказал Тихомиров в анкете кандидата. С 2015 по 2020 год Тихомиров был помощником депутата облдумы, а в 2022 году стал депутатом Думы Сафакулевского округа. 

На сайте ЕР отмечается, что кандидат родился в рабочем поселке Старокамышинск Челябинской области, окончил ЮУРГУ по специальности «Технология машиностроения». Свою карьеру начал оператором станков с ЧПУ на Челябинском тракторном заводе, затем работал мастером, токарем и производственником в оборонной промышленности. В 2006 году основал собственное производство в Курганской области.

Праймериз «Единой России» пройдут с 19 по 25 мая 2025 года. Прием документов завершится 24 апреля. Выборы в Курганскую областную думу состоятся 14 сентября. Жителям предстоит избрать в парламент 34 депутата.

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Директор пружинно-навивочного завода в селе Мартыновка Сафакулевского округа (Курганская область) Владимир Тихомиров намерен побороться за мандат депутата областной думы. Он подал заявку на участие в праймериз «Единой России». «Я член местного политсовета партии „Единая Россия“, директор пружинно-навивочного завода, депутат Думы Сафакулевского муниципального округа. Работаю над созданием рабочих мест, развитием предпринимательства и решением проблем местных жителей», — рассказал Тихомиров в анкете кандидата. С 2015 по 2020 год Тихомиров был помощником депутата облдумы, а в 2022 году стал депутатом Думы Сафакулевского округа.  На сайте ЕР отмечается, что кандидат родился в рабочем поселке Старокамышинск Челябинской области, окончил ЮУРГУ по специальности «Технология машиностроения». Свою карьеру начал оператором станков с ЧПУ на Челябинском тракторном заводе, затем работал мастером, токарем и производственником в оборонной промышленности. В 2006 году основал собственное производство в Курганской области. Праймериз «Единой России» пройдут с 19 по 25 мая 2025 года. Прием документов завершится 24 апреля. Выборы в Курганскую областную думу состоятся 14 сентября. Жителям предстоит избрать в парламент 34 депутата.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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