Похолодание к майским праздникам, имя мэра, новые судьи: главное в Кургане за 22 апреля

В Кургане похолодает к майским праздникам
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В майские праздники в Кургане ожидается похолодание до 10 градусов
В майские праздники в Кургане ожидается похолодание до 10 градусов Фото:

В Кургане на майские праздники с 1 по 4 мая ожидается прохладная погода. Температура составит 10-14 градусов. Вероятность осадков составит 47-53%. Об этом сообщает telegram-канал «Погода 45 — погода в Кургане».

Имя нового мэра Кургана назовут позже

Финал выборов главы Кургана 23 апреля не состоится. Депутаты соберутся на тайное голосование, ориентировочно, 24 апреля. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, близкие к правительству Курганской области.

В Курганской области назначили новых мировых судей

На заседании Курганской облдумы 22 апреля были назначены четыре новых мировых судей. Они будут работать в Далматово, Шадринске, Кургане и Кетово.

Курганцы против отключения отопления в домах

Жители Кургана выступают против отключения отопления на фоне резких перепадов температуры. Это показали результаты опроса, которые проводила «Курганская генерирующая компания» в соцсети «ВКонтакте». Среди проголосовавших 63,55% считают, что заканчивать отопительный сезон рано.

Перепады температур в Кургане и Шадринске

В Кургане и Шадринске уже второй день наблюдаются перепады температур. Сегодня было тепло, а завтра, 23 апреля ожидается похолодание в обоих городах. В Кургане будет 15 градусов тепла, а в Шадринске всего 13 и небольшие дожди.

В центре Кургана спилили деревья

В центре Кургана спилили 40-летние деревья, высаженные по улице Красина. Там планируют построить новый сквер.

Курганцы учатся звонить в колокола

Все желающие курганцы могут попробовать себя в качестве звонаря при православных храмах. Такую возможность реализуют до субботы включительно во многих приходах православных церквей.

Курганские таланты

Курганский гиревик Иван Самочернов выбил «хет-трик» из медалей на чемпионате УрФО по гиревому спорту, который прошел в Челябинске. Также в Челябинске семь медалей и право на участие в Чемпионате России по греко-римской борьбе завоевали наши спортсмены.

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В Кургане на майские праздники с 1 по 4 мая ожидается прохладная погода. Температура составит 10-14 градусов. Вероятность осадков составит 47-53%. Об этом сообщает telegram-канал «Погода 45 — погода в Кургане». Имя нового мэра Кургана назовут позже Финал выборов главы Кургана 23 апреля не состоится. Депутаты соберутся на тайное голосование, ориентировочно, 24 апреля. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, близкие к правительству Курганской области. В Курганской области назначили новых мировых судей На заседании Курганской облдумы 22 апреля были назначены четыре новых мировых судей. Они будут работать в Далматово, Шадринске, Кургане и Кетово. Курганцы против отключения отопления в домах Жители Кургана выступают против отключения отопления на фоне резких перепадов температуры. Это показали результаты опроса, которые проводила «Курганская генерирующая компания» в соцсети «ВКонтакте». Среди проголосовавших 63,55% считают, что заканчивать отопительный сезон рано. Перепады температур в Кургане и Шадринске В Кургане и Шадринске уже второй день наблюдаются перепады температур. Сегодня было тепло, а завтра, 23 апреля ожидается похолодание в обоих городах. В Кургане будет 15 градусов тепла, а в Шадринске всего 13 и небольшие дожди. В центре Кургана спилили деревья В центре Кургана спилили 40-летние деревья, высаженные по улице Красина. Там планируют построить новый сквер. Курганцы учатся звонить в колокола Все желающие курганцы могут попробовать себя в качестве звонаря при православных храмах. Такую возможность реализуют до субботы включительно во многих приходах православных церквей. Курганские таланты Курганский гиревик Иван Самочернов выбил «хет-трик» из медалей на чемпионате УрФО по гиревому спорту, который прошел в Челябинске. Также в Челябинске семь медалей и право на участие в Чемпионате России по греко-римской борьбе завоевали наши спортсмены.
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