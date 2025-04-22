Похолодание к майским праздникам, имя мэра, новые судьи: главное в Кургане за 22 апреля

В Кургане на майские праздники с 1 по 4 мая ожидается прохладная погода. Температура составит 10-14 градусов. Вероятность осадков составит 47-53%. Об этом сообщает telegram-канал «Погода 45 — погода в Кургане».
Имя нового мэра Кургана назовут позже
Финал выборов главы Кургана 23 апреля не состоится. Депутаты соберутся на тайное голосование, ориентировочно, 24 апреля. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, близкие к правительству Курганской области.
В Курганской области назначили новых мировых судей
На заседании Курганской облдумы 22 апреля были назначены четыре новых мировых судей. Они будут работать в Далматово, Шадринске, Кургане и Кетово.
Курганцы против отключения отопления в домах
Жители Кургана выступают против отключения отопления на фоне резких перепадов температуры. Это показали результаты опроса, которые проводила «Курганская генерирующая компания» в соцсети «ВКонтакте». Среди проголосовавших 63,55% считают, что заканчивать отопительный сезон рано.
Перепады температур в Кургане и Шадринске
В Кургане и Шадринске уже второй день наблюдаются перепады температур. Сегодня было тепло, а завтра, 23 апреля ожидается похолодание в обоих городах. В Кургане будет 15 градусов тепла, а в Шадринске всего 13 и небольшие дожди.
В центре Кургана спилили деревья
В центре Кургана спилили 40-летние деревья, высаженные по улице Красина. Там планируют построить новый сквер.
Курганцы учатся звонить в колокола
Все желающие курганцы могут попробовать себя в качестве звонаря при православных храмах. Такую возможность реализуют до субботы включительно во многих приходах православных церквей.
Курганские таланты
Курганский гиревик Иван Самочернов выбил «хет-трик» из медалей на чемпионате УрФО по гиревому спорту, который прошел в Челябинске. Также в Челябинске семь медалей и право на участие в Чемпионате России по греко-римской борьбе завоевали наши спортсмены.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».