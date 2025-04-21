В Курганской области назначили новых мировых судей

На заседании Курганской облдумы 22 апреля были назначены новые мировые судьи для ряда участков региона. Об этом сообщает пресс-служба УОДМС Курганской области.
Костромина Надежда Валентиновна утверждена на должность мирового судьи судебного участка № 5 Далматовского района без ограничения срока полномочий. На трехлетний срок назначены Мартынова Анастасия Игоревна (судебный участок № 12 Кетовского района), Викуленков Сергей Александрович (судебный участок № 25 Шадринского района) и Овцова Елена Александровна (судебный участок № 37 города Кургана). «Поздравляем мировых судей с назначением и желаем успехов в деле осуществления правосудия», — пишет ведомство.
Ранее Виктория Доставалова, судья Курганского областного суда, была избрана председателем Курганского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российское объединение судей». Это решение было принято на отчетно-выборном собрании организации.
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