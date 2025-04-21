21 апреля 2025

В Кургане идут дебаты о завершении отопительного сезона: жители против отключения

Курганцы выступили против отключения отопления
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему отключения, включения отопления. Курган, холод, батарея, радиатор, отопление, батареи, отключение отопления
Курганцы могут из квартиры управлять отоплением Фото:

Жители Кургана выступают против отключения отопления на фоне резких перепадов температуры. Это показали результаты опроса, которые проводила «Курганская генерирующая компания» в соцсети «ВКонтакте».

«Курганская генерирующая компания проводит среди горожан анонимный опрос: „Пора ли уже отключать отопление?“ Из более чем тысячи проголосовавших 63,55% считают, что заканчивать отопительный сезон точно рано, и только 36,45% выступают за его завершение», — говорится в результатах опроса за 21 и 22 апреля. Всего проголосовали 1114 человек.

Ранее КГК писала, что весна в регионе в этом году бьет температурные рекорды: днем воздух прогревается почти до летних значений, а ночью случаются заморозки. Из-за таких перепадов многие горожане жалуются на дискомфорт и считают, что отключать отопление пока рано.

В Кургане уже активно ведутся споры по поводу завершения отопительного сезона. По правилам, утвержденным постановлением правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г., отопление отключают только после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней будет держаться на уровне не ниже +8 градусов Цельсия. Администрация города отмечает, что решение об окончании отопительного сезона будет принято с учетом погодных условий.

Администрация Кургана и коммунальные службы напоминают, что регулировать температуру внутри домов можно с помощью управляющих компаний и ТСЖ, которые проводят работу по настройке внутридомовых систем отопления. Тем не менее в домах, где такую регулировку провести сложно, жители остаются наедине с погодными капризами. Окончательное решение о прекращении подачи тепла будет принято после стабилизации погодных условий, ориентировочно в конце апреля, как это было в прошлом году.

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Жители Кургана выступают против отключения отопления на фоне резких перепадов температуры. Это показали результаты опроса, которые проводила «Курганская генерирующая компания» в соцсети «ВКонтакте». «Курганская генерирующая компания проводит среди горожан анонимный опрос: „Пора ли уже отключать отопление?“ Из более чем тысячи проголосовавших 63,55% считают, что заканчивать отопительный сезон точно рано, и только 36,45% выступают за его завершение», — говорится в результатах опроса за 21 и 22 апреля. Всего проголосовали 1114 человек. Ранее КГК писала, что весна в регионе в этом году бьет температурные рекорды: днем воздух прогревается почти до летних значений, а ночью случаются заморозки. Из-за таких перепадов многие горожане жалуются на дискомфорт и считают, что отключать отопление пока рано. В Кургане уже активно ведутся споры по поводу завершения отопительного сезона. По правилам, утвержденным постановлением правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г., отопление отключают только после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней будет держаться на уровне не ниже +8 градусов Цельсия. Администрация города отмечает, что решение об окончании отопительного сезона будет принято с учетом погодных условий. Администрация Кургана и коммунальные службы напоминают, что регулировать температуру внутри домов можно с помощью управляющих компаний и ТСЖ, которые проводят работу по настройке внутридомовых систем отопления. Тем не менее в домах, где такую регулировку провести сложно, жители остаются наедине с погодными капризами. Окончательное решение о прекращении подачи тепла будет принято после стабилизации погодных условий, ориентировочно в конце апреля, как это было в прошлом году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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