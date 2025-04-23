23 апреля 2025

Курган богат талантами: спортсмены взяли семь медалей на соревнованиях в Челябинске. Фото

Курганские спортсмены заняли первые места на Чемпионате УрФО
© Служба новостей «URA.RU»
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Два курганских спортсмена взяли золото (архивное фото)
Два курганских спортсмена взяли золото (архивное фото) Фото:

Семь медалей и право на участие в Чемпионате России по греко-римской борьбе завоевали спортсмены из Курганской области на Чемпионате УрФО, который прошел в Челябинске 13-14 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе управления по физической культуре и спорту Курганской области.

Спортсмены из Курганской области взяли семь медалей
Спортсмены из Курганской области взяли семь медалей
Фото:

В соревнованиях приняли участие 105 атлетов из разных регионов, а команду Курганской области представляли 12 спортсменов из Кургана и Шадринска. «Итоги выступления спортсменов Курганской области: 1 место — Кирилл Мельников 55 кг (ГБУДО „СШОР №1“), 1 место — Никита Шаповалов 60 кг (Спортивная школа имени И.М. Поддубного), 2 место — Руслан Глазков 60 кг (ЗКФКиЗ), 2 место — Михаил Киселев 130 кг (ГБУДО „СШОР №1“), 3 место — Алексей Симаков 72 кг (ГБУДО „СШОР №1“), 3 место — Семен Волосников 72 кг (ЦСП и ПСМ КО), 3 место — Владислав Сажнев 87 кг (Спортивная школа имени И.М. Поддубного)», — сообщает ведомство.

Благодаря успешным выступлениям победители и призеры получили путевки на Чемпионат России по греко-римской борьбе, который пройдет в Омске в начале июня этого года. Спортсменов и их тренеров, среди которых М. В. Трофимов, А. К. Хабиров, А. М. Абрамов и М. А. Сазонов, поздравили с достижениями и пожелали дальнейших успехов на всероссийской арене.

Ранее спортсмены из Курганской области уже добивались высоких результатов на крупных региональных соревнованиях — так, на чемпионате и первенстве УрФО по кикбоксингу в Тюмени они завоевали несколько призовых мест. На первенстве округа по тхэквондо в Ханты-Мансийске курганцы получили четыре медали.

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Семь медалей и право на участие в Чемпионате России по греко-римской борьбе завоевали спортсмены из Курганской области на Чемпионате УрФО, который прошел в Челябинске 13-14 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе управления по физической культуре и спорту Курганской области. В соревнованиях приняли участие 105 атлетов из разных регионов, а команду Курганской области представляли 12 спортсменов из Кургана и Шадринска. «Итоги выступления спортсменов Курганской области: 1 место — Кирилл Мельников 55 кг (ГБУДО „СШОР №1“), 1 место — Никита Шаповалов 60 кг (Спортивная школа имени И.М. Поддубного), 2 место — Руслан Глазков 60 кг (ЗКФКиЗ), 2 место — Михаил Киселев 130 кг (ГБУДО „СШОР №1“), 3 место — Алексей Симаков 72 кг (ГБУДО „СШОР №1“), 3 место — Семен Волосников 72 кг (ЦСП и ПСМ КО), 3 место — Владислав Сажнев 87 кг (Спортивная школа имени И.М. Поддубного)», — сообщает ведомство. Благодаря успешным выступлениям победители и призеры получили путевки на Чемпионат России по греко-римской борьбе, который пройдет в Омске в начале июня этого года. Спортсменов и их тренеров, среди которых М. В. Трофимов, А. К. Хабиров, А. М. Абрамов и М. А. Сазонов, поздравили с достижениями и пожелали дальнейших успехов на всероссийской арене. Ранее спортсмены из Курганской области уже добивались высоких результатов на крупных региональных соревнованиях — так, на чемпионате и первенстве УрФО по кикбоксингу в Тюмени они завоевали несколько призовых мест. На первенстве округа по тхэквондо в Ханты-Мансийске курганцы получили четыре медали.
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© Служба новостей «URA.RU»
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