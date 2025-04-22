Атлеты Курганской области успешно выступили на чемпионате Уральского федерального округа по гиревому спорту, который прошел в Челябинске с 17 по 20 апреля. Особо был отмечен мастер спорта международного класса Иван Самочернов, который завоевал три награды: первое место в дисциплине «длинный цикл», второе место в «двоеборье» и третье место в командной эстафете. Об этом сообщает пресс-служба управления по физической культуре и спорту Курганской области.
Соревнования объединили сильнейших спортсменов из Челябинской, Тюменской, Курганской, Свердловской областей, ХМАО-ЮГРА и ЯНАО. «Практически все наши спортсмены вернулись домой с наградами и бесценным опытом», — пишет ведомство. В эстафете третьи места взяли: Антон Битков (Куртамышский МО), Андрей Баландин (Каргапольский МО) и Александр Сукманов (Кетовский МО). Также успешные результаты показали лебяжьевские гиревики: Данил Потапов занял второе место в жонглировании (одиночный разряд) и третье — в двоеборье (в.к. 68 кг), Егор Ноздрин и Ефим Яхнич стали серебряными призерами в парном жонглировании.
Кроме того, два спортсмена-тренера из Куртамыша также пополнили копилку наград: Антон Битков завоевал бронзу в двоеборье (в.к. 85 кг, сумма 165), а Дарья Гладышева заняла второе место в рывке (в.к. 58 кг) с результатом 146 подъемов, что соответствует нормативу мастера спорта международного класса. По итогам чемпионата гиревики выступят на Всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге.
Ранее спортсмены Курганской области уже демонстрировали высокие результаты на региональных соревнованиях: в апреле борцы завоевали семь медалей и право выступить на чемпионате России по греко-римской борьбе. Другие атлеты отличились на первенствах УрФО по кикбоксингу и тхэквондо, где также вошли в число призеров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».