Имя нового мэра Кургана назовут позже, чем планировали. Инсайд

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Финальный этап выборов мэра Кургана пройдет позже
Финальный этап выборов мэра Кургана пройдет позже Фото:
новость из сюжета
Конкурс на пост мэра Кургана

Финал выборов главы Кургана 23 апреля не состоится. Депутаты соберутся на тайное голосование в другой день. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, близкие к правительству Курганской области. 

«Заседание Курганской городской думы по поводу выборов главы 23 апреля не состоится. Ориентировочно, процедура пройдет 24 апреля», — говорят URA.RU источники. 

Некоторые инсайдеры делятся версией, что выборы перенесли из-за того, что основной претендент Антон Науменко не сдал тесты для градоначальников в Москве. Также перенос может быть связан и с тем, что курганские власти ждут результатов этого самого испытания. 

Корреспондент URA.RU направила запрос в мэрию Кургана. На момент публикации ответ получить не удалось. Также запрос направлен в аппарат Курганской городской думы. Ответа также нет. Информация будет дополнена после получения комментария. 

Конкурс по выборам главы Кургана стал третьим по счету. В финал прошли врип мэра Антон Науменко и адвокат Курганской областной коллегии адвокатов Алексей Кондратьев. За пост мэра после первого этапа боролись: оппозиционер Яков Сидоров, пенсионер Олег Смирнов, депутат Антон Рудаков, активист Виктор Князев, юрист Павел Котюсов и свердловский политик Владимир Герасименко. Еще один кандидат, Егор Ситников свою кандидатуру отозвал до собеседования. До финального этапа дошли два претендента — Антон Науменко и Алексей Кондратьев. 

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Финал выборов главы Кургана 23 апреля не состоится. Депутаты соберутся на тайное голосование в другой день. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, близкие к правительству Курганской области.  «Заседание Курганской городской думы по поводу выборов главы 23 апреля не состоится. Ориентировочно, процедура пройдет 24 апреля», — говорят URA.RU источники.  Некоторые инсайдеры делятся версией, что выборы перенесли из-за того, что основной претендент Антон Науменко не сдал тесты для градоначальников в Москве. Также перенос может быть связан и с тем, что курганские власти ждут результатов этого самого испытания.  Корреспондент URA.RU направила запрос в мэрию Кургана. На момент публикации ответ получить не удалось. Также запрос направлен в аппарат Курганской городской думы. Ответа также нет. Информация будет дополнена после получения комментария.  Конкурс по выборам главы Кургана стал третьим по счету. В финал прошли врип мэра Антон Науменко и адвокат Курганской областной коллегии адвокатов Алексей Кондратьев. За пост мэра после первого этапа боролись: оппозиционер Яков Сидоров, пенсионер Олег Смирнов, депутат Антон Рудаков, активист Виктор Князев, юрист Павел Котюсов и свердловский политик Владимир Герасименко. Еще один кандидат, Егор Ситников свою кандидатуру отозвал до собеседования. До финального этапа дошли два претендента — Антон Науменко и Алексей Кондратьев. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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