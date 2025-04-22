Финал выборов главы Кургана 23 апреля не состоится. Депутаты соберутся на тайное голосование в другой день. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, близкие к правительству Курганской области.
«Заседание Курганской городской думы по поводу выборов главы 23 апреля не состоится. Ориентировочно, процедура пройдет 24 апреля», — говорят URA.RU источники.
Некоторые инсайдеры делятся версией, что выборы перенесли из-за того, что основной претендент Антон Науменко не сдал тесты для градоначальников в Москве. Также перенос может быть связан и с тем, что курганские власти ждут результатов этого самого испытания.
Корреспондент URA.RU направила запрос в мэрию Кургана. На момент публикации ответ получить не удалось. Также запрос направлен в аппарат Курганской городской думы. Ответа также нет. Информация будет дополнена после получения комментария.
Конкурс по выборам главы Кургана стал третьим по счету. В финал прошли врип мэра Антон Науменко и адвокат Курганской областной коллегии адвокатов Алексей Кондратьев. За пост мэра после первого этапа боролись: оппозиционер Яков Сидоров, пенсионер Олег Смирнов, депутат Антон Рудаков, активист Виктор Князев, юрист Павел Котюсов и свердловский политик Владимир Герасименко. Еще один кандидат, Егор Ситников свою кандидатуру отозвал до собеседования. До финального этапа дошли два претендента — Антон Науменко и Алексей Кондратьев.
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