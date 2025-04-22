Ограничения на продажу будут действовать 8 и 9 мая
В нескольких районах Екатеринбурга 8 и 9 мая запретят продажу алкоголя возле мест проведения мероприятий ко Дню Победы. Ограничения будут действовать в разное время, рассказали в пресс-службе мэрии.
8 мая спиртные напитки не получится купить по адресам:
- возле Октябрьской площади (вдоль Набережной Рабочей молодежи — Бориса Ельцина — Челюскинцев) с 10:00 до 23:00;
- около Исторического сквера (8 Марта — Малышева — Горького — Ленина) с 10:00 до 23:00;
- в Академическом районе (Вильгельма де Геннина — Академика Сахарова — Академика Мехренцева — Чкалова –Академика Парина) с 14:00 до 19:00;
- на Химмаше (Орденоносцев — Грибоедова) с 16:00 до 20:30.
На следующий день ограничения введут еще в нескольких районах:
- центр города (Московская –Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулок Красный — Челюскинцев) с 08:00 до 23:00;
- поселок Исток: (Реактивная — Боковой) с 08:00 до 12:00;
- Компрессорный (Латвийская, 16 и 18, а также Белоярская, 1) с 09:00 до 13:00;
- Уралмаш (Орджоникидзе — Банникова — Красных партизан – Машиностроителей — 22 Партсъезда и Инженерная – Торговая — Хибиногорский — Грибоедова) с 08:00 до 13:00;
- Горный щит (Ленина — Толстого — Кирова) с 09:00 до 14:00;
- Эльмаш (Старых большевиков — Баумана — Шефская) с 12:00 до 17:00;
- улицы Бисертская и Колхозников с 10:00 до 15:00.
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