В Екатеринбурге запретят продажу алкоголя в майские праздники. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ограничения на продажу будут действовать 8 и 9 мая
Ограничения на продажу будут действовать 8 и 9 мая Фото:

В нескольких районах Екатеринбурга 8 и 9 мая запретят продажу алкоголя возле мест проведения мероприятий ко Дню Победы. Ограничения будут действовать в разное время, рассказали в пресс-службе мэрии.

8 мая спиртные напитки не получится купить по адресам:

  • возле Октябрьской площади (вдоль Набережной Рабочей молодежи — Бориса Ельцина — Челюскинцев) с 10:00 до 23:00;
  • около Исторического сквера (8 Марта — Малышева — Горького — Ленина) с 10:00 до 23:00;
  • в Академическом районе (Вильгельма де Геннина — Академика Сахарова — Академика Мехренцева — Чкалова –Академика Парина) с 14:00 до 19:00;
  • на Химмаше (Орденоносцев — Грибоедова) с 16:00 до 20:30.

На следующий день ограничения введут еще в нескольких районах:

  • центр города (Московская –Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулок Красный — Челюскинцев) с 08:00 до 23:00;
  • поселок Исток: (Реактивная — Боковой) с 08:00 до 12:00;
  • Компрессорный (Латвийская, 16 и 18, а также Белоярская, 1) с 09:00 до 13:00;
  • Уралмаш (Орджоникидзе — Банникова — Красных партизан – Машиностроителей — 22 Партсъезда и Инженерная – Торговая — Хибиногорский — Грибоедова) с 08:00 до 13:00;
  • Горный щит (Ленина — Толстого — Кирова) с 09:00 до 14:00;
  • Эльмаш (Старых большевиков — Баумана — Шефская) с 12:00 до 17:00;
  • улицы Бисертская и Колхозников с 10:00 до 15:00.
Фото:
Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В нескольких районах Екатеринбурга 8 и 9 мая запретят продажу алкоголя возле мест проведения мероприятий ко Дню Победы. Ограничения будут действовать в разное время, рассказали в пресс-службе мэрии. 8 мая спиртные напитки не получится купить по адресам: На следующий день ограничения введут еще в нескольких районах:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...