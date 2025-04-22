Кремль опубликовал видео встречи Путина и патриарха Сербского

Патриарх Сербский подарил Путину пасхальное яйцо с надписью на сербском языке
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Сербский патриарх Порфирий подарил Путину пасхальное яйцо с надписью «Христос Воскресе» на сербском языке
Сербский патриарх Порфирий подарил Путину пасхальное яйцо с надписью «Христос Воскресе» на сербском языке Фото:

В Москве прошла встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла и президента РФ Владимира Путина с предстоятелем Сербской православной церкви патриархом Порфирием. В ходе беседы российский патриарх подчеркнул, что между Русской и Сербской православными церквями всегда царили взаимная любовь и братская поддержка. Также сербский патриарх подарил Владимиру Путину пасхальное яйцо с надписью «Христос Воскресе» на сербском. 

«В патриаршей резиденции в Даниловом монастыре состоялась встреча святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла со святейшим патриархом Сербским Порфирием», — заявили в пресс-службе патриарха Кирилла. Информацию передает РИА Новости. 

Патриарх Кирилл отметил, что в истории взаимоотношений двух церквей не возникало недоразумений или обстоятельств, способных омрачить их единство. По его словам, между ними всегда присутствовали взаимопонимание, единство и братское содействие. Народы РФ и Сербии близки по языку, культуре и историческому опыту, а обе церкви прошли через значительные испытания, в том числе и через гонения в XX веке. Этот исторический опыт сближает, помогая осмыслить современное пастырское служение, обращенное к человеку сегодняшнего дня, подчеркнул предстоятель Русской православной церкви (РПЦ). 

Он также обратил внимание на то, что хотя преследования прошлого столетия остались позади, современные вызовы на стыке церковной и светской жизни продолжают нести определенные угрозы. «Перед людьми возникают ложные идеалы, ложное целеполагание, связанное с достижением высокого уровня комфорта, материального благополучия. Ну и, конечно, нередко на периферии уходят те духовные и нравственные ценности, которые связаны с христианством», — отметил патриарх Кирилл. В связи с этим, по его словам, совместные миссионерские и богословские инициативы русской и сербской церквей сегодня особенно необходимы. 

В свою очередь, патриарх Порфирий подчеркнул, что взаимоотношения между Русской и Сербской церквями служат образцом для всего православного мира. Речь идет не просто о добрых отношениях между двумя святынями, а о фактическом единстве. Кроме того, он поздравил присутствующих на встрече с праздником Светлого Христова Воскресения и пожелал русскому духовенству и всему православному народу России любви, крепости духа и крепкого здоровья.

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В Москве прошла встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла и президента РФ Владимира Путина с предстоятелем Сербской православной церкви патриархом Порфирием. В ходе беседы российский патриарх подчеркнул, что между Русской и Сербской православными церквями всегда царили взаимная любовь и братская поддержка. Также сербский патриарх подарил Владимиру Путину пасхальное яйцо с надписью «Христос Воскресе» на сербском.  «В патриаршей резиденции в Даниловом монастыре состоялась встреча святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла со святейшим патриархом Сербским Порфирием», — заявили в пресс-службе патриарха Кирилла. Информацию передает РИА Новости.  Патриарх Кирилл отметил, что в истории взаимоотношений двух церквей не возникало недоразумений или обстоятельств, способных омрачить их единство. По его словам, между ними всегда присутствовали взаимопонимание, единство и братское содействие. Народы РФ и Сербии близки по языку, культуре и историческому опыту, а обе церкви прошли через значительные испытания, в том числе и через гонения в XX веке. Этот исторический опыт сближает, помогая осмыслить современное пастырское служение, обращенное к человеку сегодняшнего дня, подчеркнул предстоятель Русской православной церкви (РПЦ).  Он также обратил внимание на то, что хотя преследования прошлого столетия остались позади, современные вызовы на стыке церковной и светской жизни продолжают нести определенные угрозы. «Перед людьми возникают ложные идеалы, ложное целеполагание, связанное с достижением высокого уровня комфорта, материального благополучия. Ну и, конечно, нередко на периферии уходят те духовные и нравственные ценности, которые связаны с христианством», — отметил патриарх Кирилл. В связи с этим, по его словам, совместные миссионерские и богословские инициативы русской и сербской церквей сегодня особенно необходимы.  В свою очередь, патриарх Порфирий подчеркнул, что взаимоотношения между Русской и Сербской церквями служат образцом для всего православного мира. Речь идет не просто о добрых отношениях между двумя святынями, а о фактическом единстве. Кроме того, он поздравил присутствующих на встрече с праздником Светлого Христова Воскресения и пожелал русскому духовенству и всему православному народу России любви, крепости духа и крепкого здоровья.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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