Путин выразил соболезнования Индии, где на туристов напали террористы

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству Индии в связи с террористическим актом, произошедшим в районе города Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. В своем обращении российский лидер подчеркнул, что это преступление не может иметь оправданий, и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству с индийской стороной в борьбе с терроризмом.
«Уважаемая госпожа президент, уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий террористического акта под городом Пахалгам, жертвами которого стали мирные люди — граждане различных стран. Это жестокое преступление не может иметь никаких оправданий», — говорится в тексте обращения Путина. Размещен текст на сайте Кремля.
Российский лидер выразил надежду, что организаторы и исполнители произошедшего понесут заслуженное наказание. Путина также выразил готовность Москвы к наращиванию взаимодействия с индийскими партнерами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма
Ранее телеканал News18 сообщал, что в результате нападения террористов на туристов в регионе Джамму и Кашмир погибли не менее 27 человек, еще 12 получили ранения. Инцидент произошел вблизи города Пахалгам.
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