22 апреля 2025

В Кургане временно без воды остались детсад и несколько домов

© Служба новостей «URA.RU»
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Воду отключат в домах и соцучреждении
Воду отключат в домах и соцучреждении Фото:

Из-за аварии на водопроводе в Кургане остались без воды детсад «Мишутка» на улице Половинской и несколько домов на улице Куйбышева. Об этом сообщили в пресс-службе «Водного Союза».

«В связи с аварией на сетях водопровода на улице Куйбышева,165А без холодного водоснабжения: ул. Куйбышева,161, 163, 165, 167, 169. Также без ХВС ул. Половинская, 4 (детсад №118)», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации.

На месте аварии работают сотрудники «Водного Союза». Задействована необходимая техника.

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Из-за аварии на водопроводе в Кургане остались без воды детсад «Мишутка» на улице Половинской и несколько домов на улице Куйбышева. Об этом сообщили в пресс-службе «Водного Союза». «В связи с аварией на сетях водопровода на улице Куйбышева,165А без холодного водоснабжения: ул. Куйбышева,161, 163, 165, 167, 169. Также без ХВС ул. Половинская, 4 (детсад №118)», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации. На месте аварии работают сотрудники «Водного Союза». Задействована необходимая техника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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