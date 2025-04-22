В Кургане временно без воды остались детсад и несколько домов

Воду отключат в домах и соцучреждении
Из-за аварии на водопроводе в Кургане остались без воды детсад «Мишутка» на улице Половинской и несколько домов на улице Куйбышева. Об этом сообщили в пресс-службе «Водного Союза».
«В связи с аварией на сетях водопровода на улице Куйбышева,165А без холодного водоснабжения: ул. Куйбышева,161, 163, 165, 167, 169. Также без ХВС ул. Половинская, 4 (детсад №118)», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации.
На месте аварии работают сотрудники «Водного Союза». Задействована необходимая техника.
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