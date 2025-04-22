Из-за ДТП на главной трассе ЯНАО пострадал человек

На 490-ом километре трассы Сургут-Салехард столкнулись автомобили «Шкода» и «Киа». В результате ДТП водитель одной из машин травмирован, сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО.
«На 490-ом километре автодороги Сургут-Салехард, водитель управляя автомобилем „Шкода“ допустил столкновение с автомобилем „Киа“. В результате ДТП водитель автомобиля „Киа“ госпитализирован», — написано в telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, виновником аварии является водитель «Шкоды». Считается, что перед началом обгона, он не убедился в отсутствие транспорта на полосе встречного движения, в результате чего не справился с управлением и спровоцировал ДТП. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.
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