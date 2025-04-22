22 апреля 2025

Из-за ДТП на главной трассе ЯНАО пострадал человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель «Киа» госпитализирован
Водитель «Киа» госпитализирован Фото:

На 490-ом километре трассы Сургут-Салехард столкнулись автомобили «Шкода» и «Киа». В результате ДТП водитель одной из машин травмирован, сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО.

«На 490-ом километре автодороги Сургут-Салехард, водитель управляя автомобилем „Шкода“ допустил столкновение с автомобилем „Киа“. В результате ДТП водитель автомобиля „Киа“ госпитализирован», — написано в telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, виновником аварии является водитель «Шкоды». Считается, что перед началом обгона, он не убедился в отсутствие транспорта на полосе встречного движения, в результате чего не справился с управлением и спровоцировал ДТП. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

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На 490-ом километре трассы Сургут-Салехард столкнулись автомобили «Шкода» и «Киа». В результате ДТП водитель одной из машин травмирован, сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО. «На 490-ом километре автодороги Сургут-Салехард, водитель управляя автомобилем „Шкода“ допустил столкновение с автомобилем „Киа“. В результате ДТП водитель автомобиля „Киа“ госпитализирован», — написано в telegram-канале ведомства. По предварительным данным, виновником аварии является водитель «Шкоды». Считается, что перед началом обгона, он не убедился в отсутствие транспорта на полосе встречного движения, в результате чего не справился с управлением и спровоцировал ДТП. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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