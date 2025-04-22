В Екатеринбурге школьников госпитализировали с острой кишечной инфекцией

В екатеринбургской школе №178 отравились двое учеников четвертого класса. Их госпитализировали с признаками острой кишечной инфекцией, рассказали URA.RU в пресс-службе Роспотребнадзора.
«К текущему моменту из лечебных учреждений поступила информация о двух учащихся с признаками острой кишечной инфекции. В настоящее время специалисты уточняют обстоятельства произошедшего», — пояснили в ведомстве. Санврачи организовали проверку.
Прокуратура также подключилась к делу. Правоохранители изучают документацию по организации питания в школе. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в департамент образования мэрии. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!