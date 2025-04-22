22 апреля 2025

В Екатеринбурге школьников госпитализировали с острой кишечной инфекцией

© Служба новостей «URA.RU»
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Двух пострадавших госпитализировали (архивное фото)
Двух пострадавших госпитализировали (архивное фото) Фото:

В екатеринбургской школе №178 отравились двое учеников четвертого класса. Их госпитализировали с признаками острой кишечной инфекцией, рассказали URA.RU в пресс-службе Роспотребнадзора.

«К текущему моменту из лечебных учреждений поступила информация о двух учащихся с признаками острой кишечной инфекции. В настоящее время специалисты уточняют обстоятельства произошедшего», — пояснили в ведомстве. Санврачи организовали проверку.

Прокуратура также подключилась к делу. Правоохранители изучают документацию по организации питания в школе. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в департамент образования мэрии. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В екатеринбургской школе №178 отравились двое учеников четвертого класса. Их госпитализировали с признаками острой кишечной инфекцией, рассказали URA.RU в пресс-службе Роспотребнадзора. «К текущему моменту из лечебных учреждений поступила информация о двух учащихся с признаками острой кишечной инфекции. В настоящее время специалисты уточняют обстоятельства произошедшего», — пояснили в ведомстве. Санврачи организовали проверку. Прокуратура также подключилась к делу. Правоохранители изучают документацию по организации питания в школе. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в департамент образования мэрии. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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