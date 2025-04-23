Reuters: Евросоюз отказал США в снятии санкций с России

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ЕС обеспокоен отношениями Вашингтона и Москвы
ЕС обеспокоен отношениями Вашингтона и Москвы Фото:

По информации агентства Reuters, представители европейских стран выразили свою позицию по отказу от снятия санкций с России в ходе текущих переговоров с Соединенными Штатами. Европейские дипломаты подчеркнули свое недовольство предложениями администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию отношений с Москвой.

«Помимо Крыма, остаются и другие серьезные камни преткновения, в том числе стремление России отменить санкции Европейского союза против нее до завершения переговоров, против чего Европа решительно выступает, говорят дипломаты», — пишет Reuters. По мнению европейских стран и Украины, такие шаги недопустимы без достижения значимого прогресса в мирном процессе. В Евросоюзе настаивают на сохранении действующего режима санкций до окончания всех переговоров.

Reuters также отметило, что, по мнению европейских дипломатов, вероятность достижения каких-либо значимых договоренностей в ближайшее время крайне мала. Это заявление следует на фоне оптимистических надежд президента США Дональда Трампа на скорое заключение мирного соглашения между Москвой и Киевом, которое могло бы положить конец длительному конфликту.

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По информации агентства Reuters, представители европейских стран выразили свою позицию по отказу от снятия санкций с России в ходе текущих переговоров с Соединенными Штатами. Европейские дипломаты подчеркнули свое недовольство предложениями администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию отношений с Москвой. «Помимо Крыма, остаются и другие серьезные камни преткновения, в том числе стремление России отменить санкции Европейского союза против нее до завершения переговоров, против чего Европа решительно выступает, говорят дипломаты», — пишет Reuters. По мнению европейских стран и Украины, такие шаги недопустимы без достижения значимого прогресса в мирном процессе. В Евросоюзе настаивают на сохранении действующего режима санкций до окончания всех переговоров. Reuters также отметило, что, по мнению европейских дипломатов, вероятность достижения каких-либо значимых договоренностей в ближайшее время крайне мала. Это заявление следует на фоне оптимистических надежд президента США Дональда Трампа на скорое заключение мирного соглашения между Москвой и Киевом, которое могло бы положить конец длительному конфликту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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