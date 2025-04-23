В Пермском крае расширят налоговые преференции для участников спецоперации

В Пермском крае расширят категорию участников спецоперации, которые будут освобождены от уплаты транспортного налога. Речь идет о тех, кто подписал контракт для участия в СВО с «организациями, содействующими выполнению задач Вооруженных сил РФ». Об этом в Telegram сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. По словам главы региона, законопроект о расширении мер поддержки участников СВО рассмотрят депутаты краевого законодательного собрания.
«Предлагаем расширить действие льготы на участников СВО, которые заключили контракт с организациями, содействующими выполнению задач ВС РФ. Они получат право освобождения от уплаты транспортного налога за 2022 — 2025 годы независимо от даты заключения контракта», — пояснил Махонин. Также губернатор Пермского края отметил, что участники спецоперации и их семьи будут освобождены от уплаты транспортного налога и в 2025 году.
Указанная мера поддержки была введена в регионе осенью 2023 года. URA.RU рассказывало, что налоговая льгота распространяется на одно транспортное средство. Предполагалось, что она будет действовать в течение трех налоговых периодов, начиная с 2022 года и заканчивая 2024 годом.
Еще одна инициатива краевых властей касается крупных спортивных объектов площадь которых превышает 9 тыс кв метров. К таковым, к примеру, относятся УДС «Молот», спорткомплекс имени В.П. Сухарева и манеж «Пермь Великая». Так, от уплаты налога на имущество предлагается освободить организации, которые являются собственниками таких объектов, включенных в реестр Минспорта РФ. Сэкономленные средства можно будет направить на модернизацию, ремонт объектов, обновление спортинвентаря.
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