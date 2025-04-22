22 апреля 2025

На опасных дорогах ЯНАО организовали реверсивное движение

© Служба новостей «URA.RU»
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Дороги Ямала стали опасны для проезда
Дороги Ямала стали опасны для проезда Фото:

На участках от Карамовского поста в сторону границы Ямала, а также от Нового Уренгоя до Коротчаево организовали реверсивное движение авторанспорта. Об изменениях режима сообщает окружной дептранс. 

«Организовано реверсивное движение на участках: Новый Уренгой-Коротчаево; от Карамовского поста в сторону границы округа»,  — пишет telegram-канал «Дороги и транспорт Ямала». Ранее источник предупреждал, что автоинспекторы перекрыли движение для всех видов транспорта. Изменения также коснулись дороги от Муравленко до Губкинского. На участке Новый Уренгой — Коротчаево запустили колонну. 

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На участках от Карамовского поста в сторону границы Ямала, а также от Нового Уренгоя до Коротчаево организовали реверсивное движение авторанспорта. Об изменениях режима сообщает окружной дептранс.  «Организовано реверсивное движение на участках: Новый Уренгой-Коротчаево; от Карамовского поста в сторону границы округа»,  — пишет telegram-канал «Дороги и транспорт Ямала». Ранее источник предупреждал, что автоинспекторы перекрыли движение для всех видов транспорта. Изменения также коснулись дороги от Муравленко до Губкинского. На участке Новый Уренгой — Коротчаево запустили колонну. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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