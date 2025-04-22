На опасных дорогах ЯНАО организовали реверсивное движение

На участках от Карамовского поста в сторону границы Ямала, а также от Нового Уренгоя до Коротчаево организовали реверсивное движение авторанспорта. Об изменениях режима сообщает окружной дептранс.
«Организовано реверсивное движение на участках: Новый Уренгой-Коротчаево; от Карамовского поста в сторону границы округа», — пишет telegram-канал «Дороги и транспорт Ямала». Ранее источник предупреждал, что автоинспекторы перекрыли движение для всех видов транспорта. Изменения также коснулись дороги от Муравленко до Губкинского. На участке Новый Уренгой — Коротчаево запустили колонну.
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