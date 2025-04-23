Власти тюменского муниципалитета снесли памятник воинам в преддверии юбилея Великой Победы

В селе Решетниково Тюменского района (Тюменская область) снесли стелу, посвященную погибшим во время Великой отечественной войны. Как сообщил URA.RU депутат от КПРФ думы Новотарманского сельского поселения Сергей Салмин, вокруг памятника также разобрали брусчатку.
«Власти снесли стелу в Решетниково, разобрали вокруг брусчатку — куда ее увезли пока не известно. Так же, как и будут ли делать новую. Обещают поставить просто черный камень с символом вечного огня и фамилиями погибших, но стела была лучше. Брусчатка в новом плане благоустройства территории не предусмотрена», — сообщил URA.RU депутат Салмин.
По заявлению депутата Салмина, власти планируют потратить на установку нового камня миллион рублей. Агентство направило запрос в мэрию Тюменского района с просьбой прокомментировать ситуацию, ответ на него ожидается.
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