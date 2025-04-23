Власти тюменского муниципалитета снесли памятник воинам в преддверии юбилея Великой Победы

В Тюменском районе снесли памятник погибшим в Великой Отечественной воинам
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вместо памятника воинам власти муниципалитета планируют установить мраморный камень за миллион рублей
Вместо памятника воинам власти муниципалитета планируют установить мраморный камень за миллион рублей Фото:

В селе Решетниково Тюменского района (Тюменская область) снесли стелу, посвященную погибшим во время Великой отечественной войны. Как сообщил URA.RU депутат от КПРФ думы Новотарманского сельского поселения Сергей Салмин, вокруг памятника также разобрали брусчатку.

«Власти снесли стелу в Решетниково, разобрали вокруг брусчатку — куда ее увезли пока не известно. Так же, как и будут ли делать новую. Обещают поставить просто черный камень с символом вечного огня и фамилиями погибших, но стела была лучше. Брусчатка в новом плане благоустройства территории не предусмотрена», — сообщил URA.RU депутат Салмин.

По заявлению депутата Салмина, власти планируют потратить на установку нового камня миллион рублей. Агентство направило запрос в мэрию Тюменского района с просьбой прокомментировать ситуацию, ответ на него ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Решетниково Тюменского района (Тюменская область) снесли стелу, посвященную погибшим во время Великой отечественной войны. Как сообщил URA.RU депутат от КПРФ думы Новотарманского сельского поселения Сергей Салмин, вокруг памятника также разобрали брусчатку. «Власти снесли стелу в Решетниково, разобрали вокруг брусчатку — куда ее увезли пока не известно. Так же, как и будут ли делать новую. Обещают поставить просто черный камень с символом вечного огня и фамилиями погибших, но стела была лучше. Брусчатка в новом плане благоустройства территории не предусмотрена», — сообщил URA.RU депутат Салмин. По заявлению депутата Салмина, власти планируют потратить на установку нового камня миллион рублей. Агентство направило запрос в мэрию Тюменского района с просьбой прокомментировать ситуацию, ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...