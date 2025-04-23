Бывший замглавы Минэнерго лишен свободы

Бывший замглавы Министерства энергетики РФ Сергей Мочальников осужден на 1,5 года за злоупотребление полномочиями. Решение принял Мещанский райсуд Москвы.
«Приговором Мещанского районного суда города Москвы Мочальников Сергей Викторович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ, и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на год шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселения», — говорится в решении. Информация сообщается в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
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