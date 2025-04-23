Бывший замглавы Минэнерго лишен свободы

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Мочальников получил 1,5 года колонии
Мочальников получил 1,5 года колонии Фото:

Бывший замглавы Министерства энергетики РФ Сергей Мочальников осужден на 1,5 года за злоупотребление полномочиями. Решение принял Мещанский райсуд Москвы.

«Приговором Мещанского районного суда города Москвы Мочальников Сергей Викторович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ, и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на год шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселения», — говорится в решении. Информация сообщается в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

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Бывший замглавы Министерства энергетики РФ Сергей Мочальников осужден на 1,5 года за злоупотребление полномочиями. Решение принял Мещанский райсуд Москвы. «Приговором Мещанского районного суда города Москвы Мочальников Сергей Викторович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ, и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на год шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселения», — говорится в решении. Информация сообщается в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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