На праймериз ЕР заявились ректоры трех крупнейших вузов Челябинска

На предварительное голосование «Единой России» на выборах в заксобрание Челябинской области заявились ректор ЧелГУ Сергей Таскаев, ректор ЮУрГУ Александр Вагнер и ректор ЮУГАУ Светлана Черепухина. Об этом информирует сайт праймериз.
«Вагнер Александр Рудольфович, ректор Южно-Уральского государственного университета. Таскаев Сергей Валерьевич, ректор Челябинского государственного университета. Черепухина Светлана Васильевна, ректор Южно-Уральского государственного агроинженерного университета», — говорится на сайте праймериз в разделе о кандидатах.
Все трое выдвинулись по партийному списку. При этом все они являются членами ЕР.
Таскаев и Черепухина являются действующими депутатами заксобрания. Но если Таскаев и раньше избирался по списку, то Черепухина является одномандатником от Троицкого избирательного округа № 25.
Вагнер идет на выборы впервые. Сейчас ЮУрГУ в заксобрании представляет Александр Шестаков, Он избирался как ректор ЮУрГУ. Сейчас Шестаков занимает пост президента. 2020 году он был избран в ЗСО по Центральному избирательному округу № 16.
Прием документов на предварительное голосование ЕР завершится 24 апреля. Праймериз должны определить, кто получит поддержку «Единой России» на выборах в заксобрание региона. Это 30 кандидатов в депутаты по одномандатным округам и столько же — по партийному списку.
Предварительное голосование будет проходить с 19 по 25 мая. Сами выборы состоятся в сентябре.
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