Челябинский производственник и депутат Клеутин выдвинулся на праймериз ЕР

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Дмитрий Клеутин намерен пойти на выборы как одномандатник
Дмитрий Клеутин намерен пойти на выборы как одномандатник Фото:
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Выборы в Челябинской области

Депутат и председатель «Опоры России» в Челябинской области Дмитрий Клеутин подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» в заксобрание региона. Об этом сообщили в реготделении партии.

«Партия „Единая Россия“ — локомотив в решении задач, в которых нуждается население. Россия — это страна, и мы обязаны слышать голос своего народа», — цитирует Клеутина telegram-канал реготделения.

Клеутину 42 года. Он возглавляет ООО «Томир», где прошел путь от оператора до генерального директора. Также он принимал участие в президентской программе подготовки управленческих кадров.

Клеутин заявил о себе и как об общественном деятеле. Он является председателем регионального отделения «Опоры России», членом правления «СоюзМашРоссии» и председателем межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе региона.

Сейчас Клеутин — депутат ЗСО по партийному списку. На новые выборы он намерен пойти уже как одномандатник, по избирательному округу № 30 (бывший «Южный»)

Прием документов на праймериз ЕР завершается 24 апреля. Само предварительное голосование состоится с 19 по 25 мая. Основные выборы в заксобрание пройдут в сентябре.

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Депутат и председатель «Опоры России» в Челябинской области Дмитрий Клеутин подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» в заксобрание региона. Об этом сообщили в реготделении партии. «Партия „Единая Россия“ — локомотив в решении задач, в которых нуждается население. Россия — это страна, и мы обязаны слышать голос своего народа», — цитирует Клеутина telegram-канал реготделения. Клеутину 42 года. Он возглавляет ООО «Томир», где прошел путь от оператора до генерального директора. Также он принимал участие в президентской программе подготовки управленческих кадров. Клеутин заявил о себе и как об общественном деятеле. Он является председателем регионального отделения «Опоры России», членом правления «СоюзМашРоссии» и председателем межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе региона. Сейчас Клеутин — депутат ЗСО по партийному списку. На новые выборы он намерен пойти уже как одномандатник, по избирательному округу № 30 (бывший «Южный») Прием документов на праймериз ЕР завершается 24 апреля. Само предварительное голосование состоится с 19 по 25 мая. Основные выборы в заксобрание пройдут в сентябре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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