Челябинский депутат Мхитарян выдвинулся на праймериз в заксобрание региона

Депутат гордумы Челябинска Виген Мхитарян подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» на выборах в законодательное собрание региона. Такая информация была размещена на сайте праймериз.
«Мхитарян Виген Граайрович. Депутат административного центра», — информирует ресурс.
Мхитарян является индивидуальным предпринимателем. В качестве депутата гордумы Челябинска Мхитарян работает второй срок и проявил себя как один из наиболее ярких депутатов. Он стал самым молодым благотворителем в истории региона, отмеченным областной премией «Признание». Также, возглавлял собрание молодых депутатов Челябинской области и входил в палату молодых законодателей при СФ РФ, награжден благодарностью от спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
В школах на территории Тракторозаводского района Мхитарян организовывает трудовые отряды, вручает подарки для школьников, помогает в ремонте и благоустройстве, в том числе, детских садов и дворовых территорий. На регулярной основе оказывает поддержку ветеранам, малоимущим гражданам, медицинским и социальным учреждениям, уделяет внимание поддержке спорта. Изготовил и установил стелу любви и единения в микрорайоне Чурилово.
Что касается помощи участникам СВО, здесь Мхитарян также активен. Он отправил на СВО три автомобиля, мотоцикл, квадроцикл, экипировку, медикаменты. Также оказывал финансовую помощь семьям участников СВО. Из личных средств он отправил гуманитарной помощи на сумму более 10 миллионов рублей. Награжден медалями Министерства обороны РФ «За вклад в укрепление обороны РФ» и «За содействие СВО».
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