Россия вводит персональные санкции в отношении британского парламента

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Россия ввела санкции против некоторых граждан Британии
Россия ввела санкции против некоторых граждан Британии Фото:

Россия ввела персональные санкции в отношении ряда членов британского парламента в ответ на антироссийскую политику Лондона. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел РФ. Российский МИД объясняет этот шаг продолжающимся «конфронтационным курсом» Великобритании, включая усилия по демонизации России, продвижение антироссийских нарративов и военную поддержку Украины.

«В ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона, в рамках которого предпринимаются усилия по демонизации нашей страны, активно фабрикуются антироссийские нарративы в целях снижения влияния Москвы на международной арене, а также ведется дальнейшее накачивание оружием неонацистского режима в Киеве, принято решение о включении в российский „стоп-лист“ ряда членов парламента Великобритании», — говорится в заявлении дипведомства. Заявление распространено на сайте ведомства. 

В МИД подчеркнули, что действия Лондона свидетельствуют о том, что «Лондон не намерен отказываться от своего выбора в пользу открытой конфронтации с Россией». Помимо этого, российская сторона обратила внимание на враждебные заявления и инициативы британских парламентариев, включая публичные призывы к изъятию замороженных российских активов за рубежом. 

В опубликованном списке под персональные ограничения попали 21 представитель Палаты лордов и Палаты общин, представляющие различные партии Великобритании. В ведомстве подчеркнули, что работа по расширению «стоп-листа» будет продолжена.

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Россия ввела персональные санкции в отношении ряда членов британского парламента в ответ на антироссийскую политику Лондона. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел РФ. Российский МИД объясняет этот шаг продолжающимся «конфронтационным курсом» Великобритании, включая усилия по демонизации России, продвижение антироссийских нарративов и военную поддержку Украины. «В ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона, в рамках которого предпринимаются усилия по демонизации нашей страны, активно фабрикуются антироссийские нарративы в целях снижения влияния Москвы на международной арене, а также ведется дальнейшее накачивание оружием неонацистского режима в Киеве, принято решение о включении в российский „стоп-лист“ ряда членов парламента Великобритании», — говорится в заявлении дипведомства. Заявление распространено на сайте ведомства.  В МИД подчеркнули, что действия Лондона свидетельствуют о том, что «Лондон не намерен отказываться от своего выбора в пользу открытой конфронтации с Россией». Помимо этого, российская сторона обратила внимание на враждебные заявления и инициативы британских парламентариев, включая публичные призывы к изъятию замороженных российских активов за рубежом.  В опубликованном списке под персональные ограничения попали 21 представитель Палаты лордов и Палаты общин, представляющие различные партии Великобритании. В ведомстве подчеркнули, что работа по расширению «стоп-листа» будет продолжена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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