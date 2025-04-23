Россия вводит персональные санкции в отношении британского парламента

Россия ввела персональные санкции в отношении ряда членов британского парламента в ответ на антироссийскую политику Лондона. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел РФ. Российский МИД объясняет этот шаг продолжающимся «конфронтационным курсом» Великобритании, включая усилия по демонизации России, продвижение антироссийских нарративов и военную поддержку Украины.
«В ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона, в рамках которого предпринимаются усилия по демонизации нашей страны, активно фабрикуются антироссийские нарративы в целях снижения влияния Москвы на международной арене, а также ведется дальнейшее накачивание оружием неонацистского режима в Киеве, принято решение о включении в российский „стоп-лист“ ряда членов парламента Великобритании», — говорится в заявлении дипведомства. Заявление распространено на сайте ведомства.
В МИД подчеркнули, что действия Лондона свидетельствуют о том, что «Лондон не намерен отказываться от своего выбора в пользу открытой конфронтации с Россией». Помимо этого, российская сторона обратила внимание на враждебные заявления и инициативы британских парламентариев, включая публичные призывы к изъятию замороженных российских активов за рубежом.
В опубликованном списке под персональные ограничения попали 21 представитель Палаты лордов и Палаты общин, представляющие различные партии Великобритании. В ведомстве подчеркнули, что работа по расширению «стоп-листа» будет продолжена.
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