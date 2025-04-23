Рубио: США впервые за три года решили услышать мнение РФ по Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
США хотят узнан мнение России по Украине, впервые за три года конфликта, заявил Рубио
США хотят узнан мнение России по Украине, впервые за три года конфликта, заявил Рубио Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

США впервые за три года провели переговоры с Россией по вопросу Украины и теперь лучше понимают позицию Москвы. Об этом в интервью порталу The Free Press заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

«Я бы сказал, что мы вникли в позицию России. Теперь мы ее лучше понимаем, так как мы по-настоящему с ними поговорили после трех лет молчания», — отметил Рубио во время беседы с The Free Press. Он добавил, что США пытаются разобраться, насколько позиции Москвы и Киева расходятся между собой, и выяснить, возможен ли компромисс между сторонами. Если окажется, что разногласия слишком велики, Вашингтон может принять решение сосредоточиться на других международных вопросах.

 «Мы сделали все, что в наших силах. Мы потратили много времени и энергии на самом высоком уровне. Мы будем этим заниматься до тех пор, пока существует реальный путь продвижения вперед», — подчеркнул госсекретарь. Он уточнил, что в случае отсутствия прогресса США будут вынуждены ограничиться ролью посредника и уделить внимание другим глобальным вызовам.

Диалог между РФ и США был прерван на протяжении длительного времени. Только недавно американская сторона вновь вступила в контакт с российскими представителями.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США впервые за три года провели переговоры с Россией по вопросу Украины и теперь лучше понимают позицию Москвы. Об этом в интервью порталу The Free Press заявил государственный секретарь США Марко Рубио. «Я бы сказал, что мы вникли в позицию России. Теперь мы ее лучше понимаем, так как мы по-настоящему с ними поговорили после трех лет молчания», — отметил Рубио во время беседы с The Free Press. Он добавил, что США пытаются разобраться, насколько позиции Москвы и Киева расходятся между собой, и выяснить, возможен ли компромисс между сторонами. Если окажется, что разногласия слишком велики, Вашингтон может принять решение сосредоточиться на других международных вопросах.  «Мы сделали все, что в наших силах. Мы потратили много времени и энергии на самом высоком уровне. Мы будем этим заниматься до тех пор, пока существует реальный путь продвижения вперед», — подчеркнул госсекретарь. Он уточнил, что в случае отсутствия прогресса США будут вынуждены ограничиться ролью посредника и уделить внимание другим глобальным вызовам. Диалог между РФ и США был прерван на протяжении длительного времени. Только недавно американская сторона вновь вступила в контакт с российскими представителями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...