Рубио: США впервые за три года решили услышать мнение РФ по Украине

США впервые за три года провели переговоры с Россией по вопросу Украины и теперь лучше понимают позицию Москвы. Об этом в интервью порталу The Free Press заявил государственный секретарь США Марко Рубио.
«Я бы сказал, что мы вникли в позицию России. Теперь мы ее лучше понимаем, так как мы по-настоящему с ними поговорили после трех лет молчания», — отметил Рубио во время беседы с The Free Press. Он добавил, что США пытаются разобраться, насколько позиции Москвы и Киева расходятся между собой, и выяснить, возможен ли компромисс между сторонами. Если окажется, что разногласия слишком велики, Вашингтон может принять решение сосредоточиться на других международных вопросах.
«Мы сделали все, что в наших силах. Мы потратили много времени и энергии на самом высоком уровне. Мы будем этим заниматься до тех пор, пока существует реальный путь продвижения вперед», — подчеркнул госсекретарь. Он уточнил, что в случае отсутствия прогресса США будут вынуждены ограничиться ролью посредника и уделить внимание другим глобальным вызовам.
Диалог между РФ и США был прерван на протяжении длительного времени. Только недавно американская сторона вновь вступила в контакт с российскими представителями.
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