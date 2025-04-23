Вице-премьер США Джей Ди Вэнс заявил о возможности территориальной сделки между Россией и Украиной для прекращения конфликта. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высказывания американца журналистам в Индии.
«Для соглашения между Украиной и Россией необходимы территориальные уступки», — сказал Вэнс на полях международной конференции в Индии. Его слова передает Bloomberg.
По его словам, для достижения мира между странами потребуется провести определенные территориальные обмены. Вэнс подчеркнул, что окончательная граница может отличаться от существующей линии фронта, однако обеим сторонам необходимо «сложить оружие, заморозить ситуацию и заняться реальным строительством лучшей России и лучшей Украины».
Ранее WSJ указывал, что США давят на Украину с признанием Крыма российским и отказом от НАТО. По данным издания, эти условия входят в план американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта.
Как отмечал The New York Post, Украина, возможно, готова отказаться от 20% своей территории. Но это возможно при условии если Запад не признает присоединенные территории российскими.
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