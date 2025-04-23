Трамп поставил Киеву ультиматум «принимай или уходи»

Администрация президента США Дональда Трампа выдвинула Украине ультиматум на принятии мирного плана Белого дома. Информацию приводит Politico.
«Администрация Трампа хочет сосредоточиться на плане мирного соглашения президента, представленном Украине как вариант „либо принимай, либо уходи“», — написали в газете. Так, США предлагают отменить антироссийские санкции и признания Крыма российским.
Однако Киев не соглашается на эти условия. Позиция Украины ввела представителей США в ярость.
Встреча в Лондоне с участием пяти стран должна была пройти сегодня. Встречу перенесли, когда госсекретарь США Рубио и спецпосланник Уиткофф отменили свое участие. Тем не менее Киев смог провести переговоры в урезанном формате.
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