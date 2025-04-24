В Госдуме рассказали, кому в мае положены доплаты к пенсии

Депутат Гаврилов: ветераны ВОВ и члены летных экипажей получат доплату в мае
© Служба новостей «URA.RU»
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Прибавка к пенсии коснется сразу нескольких категорий граждан
Прибавка к пенсии коснется сразу нескольких категорий граждан Фото:

С 1 мая для отдельных категорий пенсионеров будет произведен пересчет пенсий. Повышение коснется представителей некоторых профессий, а также граждан, имеющих льготный статус, в частности, ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

«Эти изменения не носят универсального характера и касаются только тех, чьи условия труда или жизненные обстоятельства предполагают дополнительные меры материальной поддержки. Прежде всего, речь идет о гражданах, имеющих отношение к Великой Отечественной войне», — сказал Гаврилов. Его слова передает ТАСС. Им предусмотрена единовременная выплата в размере 80 тысяч рублей.

Также надбавки будут предоставлены членам летных экипажей гражданской авиации при наличии общего стажа работы не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Кроме того, дополнительные выплаты предусмотрены для сотрудников угольной отрасли, которые проработали в подземных условиях не менее 25 лет.

Ранее стало известно, что россияне получат пенсию за май раньше чем обычно, передает телеканал 360. Выплаты поступят досрочно до 30 апреля.

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С 1 мая для отдельных категорий пенсионеров будет произведен пересчет пенсий. Повышение коснется представителей некоторых профессий, а также граждан, имеющих льготный статус, в частности, ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов. «Эти изменения не носят универсального характера и касаются только тех, чьи условия труда или жизненные обстоятельства предполагают дополнительные меры материальной поддержки. Прежде всего, речь идет о гражданах, имеющих отношение к Великой Отечественной войне», — сказал Гаврилов. Его слова передает ТАСС. Им предусмотрена единовременная выплата в размере 80 тысяч рублей. Также надбавки будут предоставлены членам летных экипажей гражданской авиации при наличии общего стажа работы не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Кроме того, дополнительные выплаты предусмотрены для сотрудников угольной отрасли, которые проработали в подземных условиях не менее 25 лет. Ранее стало известно, что россияне получат пенсию за май раньше чем обычно, передает телеканал 360. Выплаты поступят досрочно до 30 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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