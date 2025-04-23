23 апреля 2025

В ХМАО нашли способ сэкономить на добыче трудной нефти

Нефтяникам ХМАО удалось сократить затраты на добычу за счет импортозамещения
© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяники сокращают расходы на разработку ТРИЗов за счет импортозамещения
Нефтяники сокращают расходы на разработку ТРИЗов за счет импортозамещения Фото:

В ХМАО удалось сократить затраты на добычу трудноизвлекаемой нефти за счет проектов по импортозамещению. Для компаний, которые занимаются разработкой ТРИЗов, окружные власти ввели в прошлом году дополнительные меры поддержки, рассказал губернатор Руслан Кухарук.

«Совместно с правительством Российской Федерации, публичным акционерным обществом „Газпром нефть“ [удалось] успешно реализовать проект „Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов“. В результате достигнут девяностопроцентный уровень импортозамещения, а удельные затраты на строительство скважины по отношению к накопленной добыче снизились более чем втрое, с тридцати до восьми с половиной тысяч рублей на тонну», — сказал Кухарук во время отчета перед депутатами. Трансляция доступна в соцсетях главы региона.

Теперь компании могут пользоваться дополнительными мерами поддержки. Например, это нулевые ставки по налогу на добычу полезных ископаемых и на имущество, а также снижение отчислений на прибыль. «С учетом колоссального потенциала ТРИЗов нашего региона задача их вовлечения в экономически рентабельное освоение имеет первостепенное значение для обеспечения устойчивости не только топливно-энергетического комплекса, но и всей экономики страны», — резюмировал Кухарук.

Ранее URA.RU рассказывало, что снижение добычи нефти в регионе связано с санкциями и соглашением ОПЕК+. В 2024 году результаты упали более чем на 11,3 миллионов тонн нефти.

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В ХМАО удалось сократить затраты на добычу трудноизвлекаемой нефти за счет проектов по импортозамещению. Для компаний, которые занимаются разработкой ТРИЗов, окружные власти ввели в прошлом году дополнительные меры поддержки, рассказал губернатор Руслан Кухарук. «Совместно с правительством Российской Федерации, публичным акционерным обществом „Газпром нефть“ [удалось] успешно реализовать проект „Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов“. В результате достигнут девяностопроцентный уровень импортозамещения, а удельные затраты на строительство скважины по отношению к накопленной добыче снизились более чем втрое, с тридцати до восьми с половиной тысяч рублей на тонну», — сказал Кухарук во время отчета перед депутатами. Трансляция доступна в соцсетях главы региона. Теперь компании могут пользоваться дополнительными мерами поддержки. Например, это нулевые ставки по налогу на добычу полезных ископаемых и на имущество, а также снижение отчислений на прибыль. «С учетом колоссального потенциала ТРИЗов нашего региона задача их вовлечения в экономически рентабельное освоение имеет первостепенное значение для обеспечения устойчивости не только топливно-энергетического комплекса, но и всей экономики страны», — резюмировал Кухарук. Ранее URA.RU рассказывало, что снижение добычи нефти в регионе связано с санкциями и соглашением ОПЕК+. В 2024 году результаты упали более чем на 11,3 миллионов тонн нефти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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