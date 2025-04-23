23 апреля 2025

Губернатор ХМАО назвал причины снижение добычи нефти

Руслан Кухарук: санкции и соглашение ОПЕК+ привели к снижению добычи нефти
© Служба новостей «URA.RU»
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Сокращение добычи нефти связано с санкциями и соглашением ОПЕК+
Сокращение добычи нефти связано с санкциями и соглашением ОПЕК+ Фото:

Снижение добычи нефти связано с санкциями и соглашением ОПЕК+. В 2024 году результаты упали более чем на 10 миллионов тонн нефти, рассказал губернатор ХМАО Руслан Кухарук во время своего отчета перед окружной думой.

«Основная причина — снижение добычи нефти в прошлом году на 11,3 миллионов тонн, вызванное как санкциями в отношении нефтегазового сектора экономики нашей страны, так и выполнением международных обязательств по соглашению ОПЕК+. Несомненно, серьезным вызовом для нефтяной отрасли является возрастающая доля трудноизвлекаемых запасов», — сказал глава региона. Трансляция доступна в соцсетях главы региона.

Чтобы решить эту проблему, по словам губернатора, нужно внедрять новые технологии, которые требуют денежных вложений. Поэтому в прошлом году власти поддержали нефтяников с помощью инвестиционного налогового вычета. «Составит до четырех процентов от налогооблагаемой прибыли предприятий нефтяной отрасли», — уточнил Кухарук.

Ранее URA.RU рассказывало, что министр науки и высшего образования Валерий Фальков и Руслан Кухарук встретились в Когалыме. Они обсудили подготовку специалистов для нефтяной отрасли и улучшение работы вузов.

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Снижение добычи нефти связано с санкциями и соглашением ОПЕК+. В 2024 году результаты упали более чем на 10 миллионов тонн нефти, рассказал губернатор ХМАО Руслан Кухарук во время своего отчета перед окружной думой. «Основная причина — снижение добычи нефти в прошлом году на 11,3 миллионов тонн, вызванное как санкциями в отношении нефтегазового сектора экономики нашей страны, так и выполнением международных обязательств по соглашению ОПЕК+. Несомненно, серьезным вызовом для нефтяной отрасли является возрастающая доля трудноизвлекаемых запасов», — сказал глава региона. Трансляция доступна в соцсетях главы региона. Чтобы решить эту проблему, по словам губернатора, нужно внедрять новые технологии, которые требуют денежных вложений. Поэтому в прошлом году власти поддержали нефтяников с помощью инвестиционного налогового вычета. «Составит до четырех процентов от налогооблагаемой прибыли предприятий нефтяной отрасли», — уточнил Кухарук. Ранее URA.RU рассказывало, что министр науки и высшего образования Валерий Фальков и Руслан Кухарук встретились в Когалыме. Они обсудили подготовку специалистов для нефтяной отрасли и улучшение работы вузов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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