Мужчина угрожал взорвать магазин в Надыме

В Надыме (ЯНАО) 23 апреля мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал взорвать магазин. Его задержали сотрудники полиции, здание обследовали, но предметов, угрожающих жизни не обнаружено, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного УМВД.
«Мужчина обиделся, что ему не продали алкоголь в ночное время. Вернувшись в магазин утром, он вступил в перепалку с продавцами. Сотрудники ЧОП вывели хулигана из магазина, после чего он стал кричать, грозя взорвать здание», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе УМВД.
Прибывшие на место полицейские обследовали территорию и здание. Предметов, похожих на взрывное устройство не обнаружено. Мужчина доставлен в отдел полиции для выяснения. В отношении его составлен административный протокол, проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.
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