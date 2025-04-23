23 апреля 2025

Мужчина угрожал взорвать магазин в Надыме

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина угрожал взорвать магазин в Надыме
Мужчина угрожал взорвать магазин в Надыме Фото:

В Надыме (ЯНАО) 23 апреля мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал взорвать магазин. Его задержали сотрудники полиции, здание обследовали, но предметов, угрожающих жизни не обнаружено, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного УМВД.

«Мужчина обиделся, что ему не продали алкоголь в ночное время. Вернувшись в магазин утром, он вступил в перепалку с продавцами. Сотрудники ЧОП вывели хулигана из магазина, после чего он стал кричать, грозя взорвать здание», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе УМВД.

Прибывшие на место полицейские обследовали территорию и здание. Предметов, похожих на взрывное устройство не обнаружено. Мужчина доставлен в отдел полиции для выяснения. В отношении его составлен административный протокол, проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.

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В Надыме (ЯНАО) 23 апреля мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал взорвать магазин. Его задержали сотрудники полиции, здание обследовали, но предметов, угрожающих жизни не обнаружено, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного УМВД. «Мужчина обиделся, что ему не продали алкоголь в ночное время. Вернувшись в магазин утром, он вступил в перепалку с продавцами. Сотрудники ЧОП вывели хулигана из магазина, после чего он стал кричать, грозя взорвать здание», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе УМВД. Прибывшие на место полицейские обследовали территорию и здание. Предметов, похожих на взрывное устройство не обнаружено. Мужчина доставлен в отдел полиции для выяснения. В отношении его составлен административный протокол, проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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