Губернатор Кухарук сделал прогноз о потребностях в кадрах в ХМАО

ХМАО будет ежегодно нуждаться в 39–43 тысячах новых сотрудников до 2029 года. Такой прогноз представил губернатор Руслан Кухарук во время отчета перед депутатами окружной думы, передает корреспондент URA.RU.
«Рынку труда Югры дополнительно понадобится до 43 тысяч работников в год. Основной спрос — в добыче полезных ископаемых, торговле, образовании, здравоохранении и строительстве», — заявил Кухарук. Он связал дефицит с ростом производств и выходом работников на пенсию.
На 1 апреля 2024 года работодатели округа заявили о 18 007 вакансиях, однако в службах занятости зарегистрировано лишь 2 026 человек. При этом уровень безработицы в регионе составляет 0,22% — третий результат в России после Нижегородской области и Москвы.
Ранее URA.RU писало, что ХМАО занял третье место в рейтинге регионов России с самым низким уровнем безработицы. При этом разница с Москвой и Амурской областью, которые расположились выше в топе составляет всего несколько десятых процента.
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