ХМАО попал в тройку лучших регионов с самым низким уровнем безработицы

ХМАО занял третье место в рейтинге регионов России с самым низким уровнем безработицы. Число безработных здесь составляет чуть больше процента, сообщают аналитики.
«Регион: Ханты-Мансийский автономный округ, место в топе — 3. Уровень безработицы в VI квартале 2024 года — 1,1%», — выяснили эксперты РИА Новостей.
При этом разница с Москвой и Амурской областью, которые расположились выше в топе составляет всего несколько десятых процента. Так в Москве уровень безработицы равняется 0,9%, а в Амурской области — 1,0%.
Ранее URA.RU сообщало, в каких муниципалитетах Югры наиболее высокий уровень безработицы. Так в рейтинг попали Октябрьский, Кондинский, Советский и Березовский районы ХМАО, где численность безработных граждан составляет всего несколько сотен человек.
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