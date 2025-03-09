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ХМАО попал в тройку лучших регионов с самым низким уровнем безработицы

© Служба новостей «URA.RU»
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Уровень безработицы в ХМАО зафиксировался на 0,9% в VI квартале 2024 года
Уровень безработицы в ХМАО зафиксировался на 0,9% в VI квартале 2024 года Фото:

ХМАО занял третье место в рейтинге регионов России с самым низким уровнем безработицы. Число безработных здесь составляет чуть больше процента, сообщают аналитики. 

«Регион: Ханты-Мансийский автономный округ, место в топе — 3. Уровень безработицы в VI квартале 2024 года — 1,1%», — выяснили эксперты РИА Новостей.

При этом разница с Москвой и Амурской областью, которые расположились выше в топе составляет всего несколько десятых процента. Так в Москве уровень безработицы равняется 0,9%, а в Амурской области — 1,0%.

Ранее URA.RU сообщало, в каких муниципалитетах Югры наиболее высокий уровень безработицы. Так в рейтинг попали Октябрьский, Кондинский, Советский и Березовский районы ХМАО, где численность безработных граждан составляет всего несколько сотен человек. 

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ХМАО занял третье место в рейтинге регионов России с самым низким уровнем безработицы. Число безработных здесь составляет чуть больше процента, сообщают аналитики.  «Регион: Ханты-Мансийский автономный округ, место в топе — 3. Уровень безработицы в VI квартале 2024 года — 1,1%», — выяснили эксперты РИА Новостей. При этом разница с Москвой и Амурской областью, которые расположились выше в топе составляет всего несколько десятых процента. Так в Москве уровень безработицы равняется 0,9%, а в Амурской области — 1,0%. Ранее URA.RU сообщало, в каких муниципалитетах Югры наиболее высокий уровень безработицы. Так в рейтинг попали Октябрьский, Кондинский, Советский и Березовский районы ХМАО, где численность безработных граждан составляет всего несколько сотен человек. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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