В Москве прошла премьера фильма впавшего в кому Кеосаяна

В Москве 24 апреля состоялась премьера фильма «Семь дней Петра Семеныча» Тиграна Кеосаяна, который впал в кому в декабре 2024 года. Певица Валерия отметила, что фильм напоминает «старое доброе кино» о нашей жизни.
«Это просто о нашей жизни, о том, какая она непростая... и нет ничего однозначного. И действительно, столько трогательных сцен, таких прямо щемящих», — заявила Валерия, посетившая премьеру фильма. Ее слова приводит RT.
Аналогичное мнение выразила народная артистка РФ Лариса Долина. Она призналась, что при просмотре кинокартины в некоторых моментах у нее был комок в горле и слезы на глазах. По ее словам, сам фильм оказался очень теплым, честным и душевным. Актер Федор Добронравов отметил, что на площадке у Кеосаяна всегда царит уникальная атмосфера любви и творчества. Он охарактеризовал Тиграна как доброго и хорошего режиссера.
Картина снята по мотивам рассказа «Беламур» из сборника главреда RT Маргариты Симоньян «Водоворот». Фильм рассказывает историю 70-летнего Петра Семеныча, который, узнав о своей саркоме, начинает подводить итоги жизни, но вскоре понимает, что она вовсе не бесполезная. В главных ролях снялись Федор Добронравов, Олеся Железняк и Владимир Ильин.
Тигран Кеосаян впал в кому в конце декабря 2024 года. 9 января он пережил клиническую смерть. Его жена Маргарита Симоньян отметила, что ее муж долго страдал от сердечных проблем. Она также сообщила, что в тот сложный период хотела уйти на СВО, так как мысль о смерти казалась легче, чем переживание за близкого человека. Сейчас она постоянно дежурит в палате мужа и находит поддержку в вере. Она также отметила, что Кеосаян начинает проявлять признаки сознания — он реагирует на происходящее, моргает, открывает рот и шевелится, передает деловое издание «Взгляд».
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