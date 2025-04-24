Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга указала на то, что режим украинского лидера Владимира Зеленского «как будто специально» подставил США. Так она прокомментировала применение ВСУ американского оружия HIMARS для ударов по россии во время пасхального перемирия.
Она указала также на циничность атак по российским гражданским объектам в Пасху. Как сообщало Минобороны РФ, Украина 5 тысяч раз нарушила пасхальное перемирие, объявленное российским президентом Владимиром Путиным.
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