Турист завез в Московскую область холеру

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В Подмосковье завезли холеру
В Подмосковье завезли холеру Фото:

В Подмосковье выявлен завозной случай холеры у туриста, вернувшегося из Индии. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону. В ведомстве отметили, что ранее неоднократно предупреждали о рисках завоза холеры из неблагополучных по этому заболеванию стран, и были готовы к подобной ситуации. Все необходимые противоэпидемические мероприятия организованы и проводятся, подчеркивают специалисты.

«Завозной случай холеры выявлен в Московской области у туриста, вернувшегося из Индии. Роспотребнадзор ранее заявлял о рисках завоза из неблагополучных по холере стран, поэтому специалисты ведомства были готовы к данной ситуации», — написали на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре уточнили, что возбудитель холеры был оперативно выявлен лабораторными исследованиями на базе ФБУЗ Центра гигиены и эпидемиологии. На утро 24 апреля состояние пациента оценивается как удовлетворительное с положительной динамикой.

По данным ведомства, заболевший — мужчина 40 лет, который прилетел из Индии 21 апреля и проживает в Московской области. Во время поездки он посещал несколько городов Индии, выезжал в Непал, питался в разных кафе и пил фильтрованную воду из-под крана. После возвращения почувствовал недомогание, а при ухудшении состояния был госпитализирован в инфекционный стационар.

Сотрудники Роспотребнадзора в сжатые сроки выявили всех лиц, контактировавших с заболевшим, — их количество составило 321 человек в 33 регионах РФ (включая членов семьи, пассажиров и экипаж рейса, а также медиков). Все указанные лица находятся под медицинским контролем, им проводится лабораторная диагностика и экстренные профилактические мероприятия. На данный момент ни у одного из контактировавших лиц признаков заболевания не обнаружено.

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В Подмосковье выявлен завозной случай холеры у туриста, вернувшегося из Индии. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону. В ведомстве отметили, что ранее неоднократно предупреждали о рисках завоза холеры из неблагополучных по этому заболеванию стран, и были готовы к подобной ситуации. Все необходимые противоэпидемические мероприятия организованы и проводятся, подчеркивают специалисты. «Завозной случай холеры выявлен в Московской области у туриста, вернувшегося из Индии. Роспотребнадзор ранее заявлял о рисках завоза из неблагополучных по холере стран, поэтому специалисты ведомства были готовы к данной ситуации», — написали на сайте ведомства. В Роспотребнадзоре уточнили, что возбудитель холеры был оперативно выявлен лабораторными исследованиями на базе ФБУЗ Центра гигиены и эпидемиологии. На утро 24 апреля состояние пациента оценивается как удовлетворительное с положительной динамикой. По данным ведомства, заболевший — мужчина 40 лет, который прилетел из Индии 21 апреля и проживает в Московской области. Во время поездки он посещал несколько городов Индии, выезжал в Непал, питался в разных кафе и пил фильтрованную воду из-под крана. После возвращения почувствовал недомогание, а при ухудшении состояния был госпитализирован в инфекционный стационар. Сотрудники Роспотребнадзора в сжатые сроки выявили всех лиц, контактировавших с заболевшим, — их количество составило 321 человек в 33 регионах РФ (включая членов семьи, пассажиров и экипаж рейса, а также медиков). Все указанные лица находятся под медицинским контролем, им проводится лабораторная диагностика и экстренные профилактические мероприятия. На данный момент ни у одного из контактировавших лиц признаков заболевания не обнаружено.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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