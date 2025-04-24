Турист завез в Московскую область холеру

В Подмосковье выявлен завозной случай холеры у туриста, вернувшегося из Индии. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону. В ведомстве отметили, что ранее неоднократно предупреждали о рисках завоза холеры из неблагополучных по этому заболеванию стран, и были готовы к подобной ситуации. Все необходимые противоэпидемические мероприятия организованы и проводятся, подчеркивают специалисты.
«Завозной случай холеры выявлен в Московской области у туриста, вернувшегося из Индии. Роспотребнадзор ранее заявлял о рисках завоза из неблагополучных по холере стран, поэтому специалисты ведомства были готовы к данной ситуации», — написали на сайте ведомства.
В Роспотребнадзоре уточнили, что возбудитель холеры был оперативно выявлен лабораторными исследованиями на базе ФБУЗ Центра гигиены и эпидемиологии. На утро 24 апреля состояние пациента оценивается как удовлетворительное с положительной динамикой.
По данным ведомства, заболевший — мужчина 40 лет, который прилетел из Индии 21 апреля и проживает в Московской области. Во время поездки он посещал несколько городов Индии, выезжал в Непал, питался в разных кафе и пил фильтрованную воду из-под крана. После возвращения почувствовал недомогание, а при ухудшении состояния был госпитализирован в инфекционный стационар.
Сотрудники Роспотребнадзора в сжатые сроки выявили всех лиц, контактировавших с заболевшим, — их количество составило 321 человек в 33 регионах РФ (включая членов семьи, пассажиров и экипаж рейса, а также медиков). Все указанные лица находятся под медицинским контролем, им проводится лабораторная диагностика и экстренные профилактические мероприятия. На данный момент ни у одного из контактировавших лиц признаков заболевания не обнаружено.
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