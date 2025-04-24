В Екатеринбурге отец трех фигуристок избил судью, в ситуацию вмешалась Тарасова

В Екатеринбурге отец троих фигуристок Адонис Мироев избил судью региональных соревнований по фигурному катанию Михаила Слободчикова из-за неудачи дочери, пострадавшего госпитализировали. О ситуации узнала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и призвала наказать обидчика.
«Дети его боятся. Теперь дошло до избиения судьи — Слободчикова увезла скорая помощь. Это произошло спустя пять дней после соревнований. Сейчас Слободчиков уже на работе, хотя голова болит. Заявление в полицию подано», — передает ТАСС слова президента Федерации фигурного катания Свердловской области Владислава Уткина. Он отметил, что у Мироева уже судимости, в том числе за тяжкий вред здоровью.
По мнению Тарасовой, заявление Слободчикова в полиции должны принять. «Я уверена, суд решит, что с ним [Мироевым] делать», — сказала тренер. Подобную ситуацию она назвала «первым случаем».
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