В Екатеринбурге отец трех фигуристок избил судью, в ситуацию вмешалась Тарасова

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Многодетный отец набросился на судью из-за неудачи дочери
Многодетный отец набросился на судью из-за неудачи дочери Фото:

В Екатеринбурге отец троих фигуристок Адонис Мироев избил судью региональных соревнований по фигурному катанию Михаила Слободчикова из-за неудачи дочери, пострадавшего госпитализировали. О ситуации узнала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и призвала наказать обидчика.

«Дети его боятся. Теперь дошло до избиения судьи — Слободчикова увезла скорая помощь. Это произошло спустя пять дней после соревнований. Сейчас Слободчиков уже на работе, хотя голова болит. Заявление в полицию подано», — передает ТАСС слова президента Федерации фигурного катания Свердловской области Владислава Уткина. Он отметил, что у Мироева уже судимости, в том числе за тяжкий вред здоровью.

По мнению Тарасовой, заявление Слободчикова в полиции должны принять. «Я уверена, суд решит, что с ним [Мироевым] делать», — сказала тренер. Подобную ситуацию она назвала «первым случаем».

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В Екатеринбурге отец троих фигуристок Адонис Мироев избил судью региональных соревнований по фигурному катанию Михаила Слободчикова из-за неудачи дочери, пострадавшего госпитализировали. О ситуации узнала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и призвала наказать обидчика. «Дети его боятся. Теперь дошло до избиения судьи — Слободчикова увезла скорая помощь. Это произошло спустя пять дней после соревнований. Сейчас Слободчиков уже на работе, хотя голова болит. Заявление в полицию подано», — передает ТАСС слова президента Федерации фигурного катания Свердловской области Владислава Уткина. Он отметил, что у Мироева уже судимости, в том числе за тяжкий вред здоровью. По мнению Тарасовой, заявление Слободчикова в полиции должны принять. «Я уверена, суд решит, что с ним [Мироевым] делать», — сказала тренер. Подобную ситуацию она назвала «первым случаем».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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