Ветерану боевых действий и участнику специальной военной операции Алексею Волкову из Златоуста Челябинской области помогут с покупкой необходимых дорогостоящих лекарств. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер. Средства на медикаменты выделят из областного бюджета.
«Поддержка участников и ветеранов спецоперации — это наш приоритет. Окажем необходимую финансовую помощь, чтобы приобрести дорогостоящее лекарство», — заявил Текслер во время личного приема граждан, который проводил полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога. Слова Текслера цитирует пресс-служба областного правительства в telegram-канале.
Деньги на приобретение необходимых лекарств будут выделены из областного бюджета по решению губернатора. Профильным министерствам и администрация Златоуста поручено оказывать всестороннюю поддержку ветерану, в том числе помочь с поиском работы.
На личный прием к полпреду также обратилась замдиректора по воспитательной работе Половинской школы (Увельский район) Анастасия Герольд. Она попросила посодействовать в установке детской игровой площадки в селе. В разработке проекта участие принимали местные жители и их дети. Текслер отметил, что площадка будет построена за счет программы «Инициативное бюджетирование». «Смысл этой программы и заключается в том, чтобы инициативы шли от самих граждан. За основу мы возьмем проект, который был разработан детьми», — подчеркнул глава региона.
Всего в режиме видео-конференц-связи к полпреду в УрФО обратились 12 человек. По каждому из них Жога дал поручения. «По всем обращениям мы сумели найти решение и выстроить конструктивный диалог с региональными властями», — подчеркнул полпред.
Текслер ранее также провел личный прием граждан. Пенсионерка Мария Рыжкова попросила посодействовать с общественным транспортом до СНТ «Кузнец-1». А сотрудник пожарной части Алексей Полетаев из Каслей обратился с просьбой благоустроить пляж на озере Малые Касли. По всем обращениям были приняты положительные решения.
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