Участнику СВО из Златоуста помогут купить дорогостоящее лекарство. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Волков обратился к полпреду по видео-конференц-связи
Волков обратился к полпреду по видео-конференц-связи Фото:

Ветерану боевых действий и участнику специальной военной операции Алексею Волкову из Златоуста Челябинской области помогут с покупкой необходимых дорогостоящих лекарств. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер. Средства на медикаменты выделят из областного бюджета.

«Поддержка участников и ветеранов спецоперации — это наш приоритет. Окажем необходимую финансовую помощь, чтобы приобрести дорогостоящее лекарство», — заявил Текслер во время личного приема граждан, который проводил полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога. Слова Текслера цитирует пресс-служба областного правительства в telegram-канале.

Деньги на приобретение необходимых лекарств будут выделены из областного бюджета по решению губернатора. Профильным министерствам и администрация Златоуста поручено оказывать всестороннюю поддержку ветерану, в том числе помочь с поиском работы.

На личный прием к полпреду также обратилась замдиректора по воспитательной работе Половинской школы (Увельский район) Анастасия Герольд. Она попросила посодействовать в установке детской игровой площадки в селе. В разработке проекта участие принимали местные жители и их дети. Текслер отметил, что площадка будет построена за счет программы «Инициативное бюджетирование». «Смысл этой программы и заключается в том, чтобы инициативы шли от самих граждан. За основу мы возьмем проект, который был разработан детьми», — подчеркнул глава региона.

Всего в режиме видео-конференц-связи к полпреду в УрФО обратились 12 человек. По каждому из них Жога дал поручения. «По всем обращениям мы сумели найти решение и выстроить конструктивный диалог с региональными властями», — подчеркнул полпред.

Текслер ранее также провел личный прием граждан. Пенсионерка Мария Рыжкова попросила посодействовать с общественным транспортом до СНТ «Кузнец-1». А сотрудник пожарной части Алексей Полетаев из Каслей обратился с просьбой благоустроить пляж на озере Малые Касли. По всем обращениям были приняты положительные решения.

По всем обращениям мы сумели найти решение, подчеркнул Жога
По всем обращениям мы сумели найти решение, подчеркнул Жога
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Ветерану боевых действий и участнику специальной военной операции Алексею Волкову из Златоуста Челябинской области помогут с покупкой необходимых дорогостоящих лекарств. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер. Средства на медикаменты выделят из областного бюджета. «Поддержка участников и ветеранов спецоперации — это наш приоритет. Окажем необходимую финансовую помощь, чтобы приобрести дорогостоящее лекарство», — заявил Текслер во время личного приема граждан, который проводил полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога. Слова Текслера цитирует пресс-служба областного правительства в telegram-канале. Деньги на приобретение необходимых лекарств будут выделены из областного бюджета по решению губернатора. Профильным министерствам и администрация Златоуста поручено оказывать всестороннюю поддержку ветерану, в том числе помочь с поиском работы. На личный прием к полпреду также обратилась замдиректора по воспитательной работе Половинской школы (Увельский район) Анастасия Герольд. Она попросила посодействовать в установке детской игровой площадки в селе. В разработке проекта участие принимали местные жители и их дети. Текслер отметил, что площадка будет построена за счет программы «Инициативное бюджетирование». «Смысл этой программы и заключается в том, чтобы инициативы шли от самих граждан. За основу мы возьмем проект, который был разработан детьми», — подчеркнул глава региона. Всего в режиме видео-конференц-связи к полпреду в УрФО обратились 12 человек. По каждому из них Жога дал поручения. «По всем обращениям мы сумели найти решение и выстроить конструктивный диалог с региональными властями», — подчеркнул полпред. Текслер ранее также провел личный прием граждан. Пенсионерка Мария Рыжкова попросила посодействовать с общественным транспортом до СНТ «Кузнец-1». А сотрудник пожарной части Алексей Полетаев из Каслей обратился с просьбой благоустроить пляж на озере Малые Касли. По всем обращениям были приняты положительные решения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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