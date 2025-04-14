В Челябинске до СНТ «Кузнец-1» организуют сезонные автобусы

В Челябинске до СНТ «Кузнец-1», где пенсионеры вынужден идти пешком больше километра до ближайшей остановки, организуют садовые маршруты. Один из них — №73 «ЧТПЗ — СНТ „Кузнец — 1“ — начнет действовать уже 26 апреля, заявил первый замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Андрей Ксензов.
«Министерством разрабатываются сезонные маршруты. Маршрут №73 „ЧТПЗ — СНТ „Кузнец — 1“ начнет действовать с 26 апреля“, — сообщил Ксензов во время личного приема граждан, который провел губернатор Алексей Текслер. Пенсионерка из Челябинска Мария Рыжкова пожаловалась, что пожилые люди вынуждены идти пешком более километра от ближайшей остановки и попросила помочь в организации сезонных маршрутов до СНТ „Кузнец-1“.
Сотрудник пожарной части Алексей Полетаев из Каслей попросил помочь с благоустройством муниципального пляжа на озере Малые Касли. Текслер поручил министру общественной безопасности и главе округа подключиться к решению проблемы. В этом году за счет региональной субсидии в Каслях будут оборудованы два пляжа — на озерах Иртяш и Малые Касли, сообщил глава Каслинского округа Игорь Колышев.
Анастасия Трофимова из села Каратабан Еткульского района попросила губернатора помочь с ремонтом досугового центра, тренер по футболу Сергей Ехлаков из села Айлино Саткинского района акцентировал внимание на установке в селе уличных тренажеров. Студентка Челябинского механико-технологического техникума Валерия Кузнецова обратилась с просьбой о содействии в проведении капитального ремонта учреждения, в котором она обучается. Отдельно поступило обращение о помощи с организацией лечения заболеваний. Решение по этому вопросу также будет принято, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!